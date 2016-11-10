﻿هبوط النفط مع تحول التركيز من ترامب إلى تخمة المعروض

لندن – رويترز: هبطت أسعار النفط أمس الخميس، مع تعافي الأسواق من صدمتها الأولية بعد إعلان فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية على غير المتوقع، وتركيزها على تخمة المعروض واجتماع مهم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» قد تقرر خلاله خفض مستوى الإنتاج.

وعوضت غالبية الأسواق الخسائر التي تكبدتها بعد الانتخابات، وعادت إلى الصعود مجددا أمس. لكن سوق النفط تعاني من تخمة كبيرة في المعروض أبقت الأسعار تحت ضغط معظم فترات العامين الأخيرين.

وفي المعاملات المبكرة أمس انخفض خام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 45.86 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي الخفيف 70 سنتا إلى 44.57 دولار للبرميل.

وتراجعت السوق بسبب زيادة 2.4 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية لتصل إلى 485 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة أمس الأول.

ومازال المستثمرون يقيمون أثر رئاسة ترامب على العرض والطلب بسوق النفط العالمية في الأمد الطويل.