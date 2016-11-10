﻿دبي تفتتح المرحلة الثانية من مشروع قناة مائية تصلها بالبحر

دبي – الأناضول: دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مساء أمس الأول المرحلة الثانية من قناة دبي المائية التي تربط الوسط التجاري للمدينة بمياه الخليج مروراً بقلب دبي.

وتربط القناة قلب المدينة التجاري بمياه الخليج العربي. ويبلغ طولها 3.2 كيلومتر، وعرضها بين 80 و120 متراً، وستضيف 6.4 كم من الواجهات البحرية للمدينة.

واستغرق إنجاز القناة الجديدة، التي تعد من أكبر المشاريع السياحية والاقتصادية في الإمارة، 3 سنوات بكلفة بلغت 2.7 مليار درهم إماراتي (735 مليون دولار).

وقام حاكم دبي بوضع بصمته على لوح إلكتروني إيذاناً بافتتاح القناة ، ثم استقل ومرافقوه يختاً مدشناً أول رحلة بحرية عبر القناة.

وأشاد آل مكتوم بهذا «الانجاز الطيب والسرعة والأسلوب النموذجي» الذي تم تنفيذ المشروع به، مشيراً إلى ان القناة الجديدة «تُعدُّ إضافة مهمة لمعالم دبي الحديثة».

هذه القناة هي المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع يتكلف إجمالاً 3.7 مليار درهم (نحو مليار دولار)، لحفر قناة يبلغ طولها 12 كيلومترا بدءاً من خور دبي وحتى مياه الخليج العربي.

وتولت شركة «دبي القابضة» تنفيذ المشروع، الذي حمل في مرحلته الأولى اسم «قناة الخليج التجاري»، بتكلفة مليار درهم وبطول بلغ 9 كيلومترات بدءاً من منطقة رأس الخور مروراً بمنطقة الخليج التجاري ووصولاً إلى طريق الشيخ زايد.

وبافتتاح الامتداد الجديد للقناة سيصل إجمالي طول المجرى المائي الجديد، والمكون من قناة دبي المائية وقناة الخليج التجاري المتصلتين، إلى 12 كيلومتراً.

ويقول مسؤولون ان هذا الممر المائي سيكون شرياناً حيويا جديداً وإضافة مهمة لها أثرها في تعزيز الحركة السياحية .

وفي هذا الصدد قال محمد عبدالله القرقاوي، رئيس «دبي القابضة»، انه سيقام على ضفتي القناة الجديدة العديد من المنشآت والمرافق الترفيهية، التي ستسهم بدورها في تعزيز النشاط السياحي.

وتوقع أن تكون من أكثر المناطق جذباً للزوار في دبي، وإسهاماً جديداً يدعم الأهداف التنموية التي حددتها خطة «دبي 2021».

ويضم مشروع قناة دبي المائية ثلاثة جسور تربط ضفتيها لعبور المركبات، وخمسة جسور للمشاة منها ثلاثة جسور نفذت بتصاميم مميزة.

ومن المقرر إقامة مشاريع سياحية ومراسي لليخوت والقوارب ومساحات للمنافذ التجارية والترفيهية، ومرافق سكينة على ضفتي القناة.

ويتوقع أن تستقطب المنطقة الجديدة أكثر من 30 مليون زائر سنوياً.وستساهم خدمات النقل البحري التي ستوفرها الهيئة في القناة في جذب المزيد من السياح، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وعلى المستوى الاقتصادي ستسهم القناة في زيادة القوة التنافسية لدبي في استقطاب الفعاليات والمؤتمرات، لاسيما في ظل وجود بنية تحتية متميزة، وتعزيز الأنشطة السياحية والتجارية على ضفتي القناة.

كما ستستضيف القناة منطقة سكنية سياحية ترفيهية جديدة تتضمن العديد من الفنادق والمطاعم ومناطق الترفيه، وستوفر مساحة تزيد على 80 ألف متر مربع مخصصة للأماكن العامة والمرافق الحيوية، وكذلك ممشى ومضمار للركض والدراجات الهوائية.