﻿شركة قطرية تطلق مشروعا لإنتاج الفطر العضوي

الخور (قطر) – رويترز: ظهر الفطر العضوي الطازج في محلات التجزئة في قطر هذا العام، بعد أن بدأت شركة محلية في إنتاجه محليا.

وتقول شركة «أغريكو» انها تنتج طنا من الفطر العضوي في اليوم في مزرعتها التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في مدينة الخور إلى الشمال من العاصمة الدوحة.

ويقول ناصر الخلف، مدير المشاريع الزراعية في الشركة، أنها استثمرت نحو 10 ملايين ريال قطري (2.75 مليون دولار) في المشروع.

ويوضح ان الشركة بدأت في إنتاج الفطر في بداية 2016. وقامت بإنشاء ساحة لتكوين التربة المناسبة لزراعة الفطر، وهي خليط من القش والجبس الزراعي وروث الدجاج يجري تخميره ثم بسترته، قبل انيصبح جاهزا للاستعمال. وتستغرق هذه المرحلة أربعة أسابيع، تليها فترة الزراعة التي تستغرق أربعة أسابيع ثانية.

وتأمل الشركة في زيادة إنتاجها إلى 3 أو 4 اطنان يوميا، على مدار السنوات المقبلة لزيادة نصيبها في السوق من 30 في المئة حاليا، وكذلك زيادة صادراتها إلى الأسواق المجاورة مثل البحرين والسعودية.

وتعتمد دول الخليج مثل قطر إلى حد كبير على الواردات الغذائية.

وتتم زراعة الفطر (المشروم) داخل المنشأة في أماكن مغلقة في ظل درجات حرارة يتم التحكم فيها حسبما يقول عمر حقي مدير المزرعة.وقال حقي «في أي مكان في العالم زراعة الفطر يجب ان يكون فيها تحكم في درجات الحرارة، سواء في المناطق الشمالية من العالم.. أو الأقطاب الجنوبية.. والمناطق الصحراوية. والحرارة المطلوبة تدور حول معدل 18 مئوية».

وأضاف ان دول الخليج لديها أفضلية في هذا الخصوص بالنسبة لكلفة الطاقة، لكنه أشار في المقابل إلى كلف إضافية على المزارع في دول الخليج.. منها المواد المستوردة.

واستيراد التربة هو الأمر الأكثر تكلفة في العملية الإنتاجية لنبات الفطر (عيش الغراب).

وحاولت «أغريكو» التغلب على هذا التحدي من خلال إنشاء فناء خاص للسماد حيث يتم إنتاج تربة عالية جودة لزراعة الفطر على وجه التحديد.وتتمتع نباتات الفطر المحلية بميزة أنها تكون ناضجة لأنها تصل الأسواق خلال 24 ساعة من الحصاد.

وقال أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهي الشركة الأم لشركة «أغريكو»، ان زراعة النباتات في قطر يعتبر تحديا بسبب مناخها الجاف، وصغر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ، وعدم وجود ثقافة زراعية لدى السكان.

وبالإضافة إلى نبات الفطر تنتج الشركة البندورة والفلفل والقثاء والقرع الخالي من المبيدات الحشرية معظمها في صوبات (غرف) زجاجية.

ويمثل إنتاج هذا المحصول محليا خطوة أولى لضمان أن تصبح البلاد أكثر اعتمادا على نفسها في الإنتاج الغذائي. وفي الآونة الأخيرة أعلنت قطر عن خطط لإنتاج معظم غذائها محليا من خلال الإنفاق بشكل كبير لتعزيز إنتاجها من المحاصيل وتحويل الأرض شبه الصحراوية إلى أراض زراعية.