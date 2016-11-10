﻿إبراهيموفيتش يثق في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري

مانشستر – الأناضول: أعرب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد، عن ثقته الكبيرة في زملائه، والإدارة الفنية للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الموسم الجاري. وأضاف إبراهيموفيتش أنه سيكون سعيدا للغاية في حال حقق فريقه لقب الدوري هذا الموسم، وأنه على «ثقة كبيرة» في إمكانية تحقيق ذلك. وأوضح: «لعبت مع العديد من الأندية الكبيرة، وإن لعبت مع أندية غير كبيرة تصبح كبيرة بانضمامي إليها». وأشار الى أنه واجه بعض العراقيل الطبيعية، وأنه مع الوقت سيكون قادرا على الانسجام مع فريقه والكرة الإنكليزية. جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش، حصل على 13 لقبا في أربع دوريات مختلفة، مع أياكس وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وميلان.

ماينز يجدد عقد التركي الصاعد سيردار

برلين – د ب أ: أعلن ماينز الألماني تجديد عقد لاعب وسطه التركي سوات سيردار حتى 2021. وقال روفن شرودر مدير الكرة بماينز: «سوارت سيردار رغم سنه الصغير فإنه حجز مقعدا ثابتا في فريقنا ويشارك في مباريات البوندسليغا والدوري الأوروبي». وأضاف: «إنه مثال للعمل الذي يضطلع به مركز تطوير الشباب». وشارك سيردار (19 عاما) في 13 مباراة مع ماينز هذا الموسم، علما أن الفريق يحتل المركز العاشر.

الرجاء يطالب بتأجيل دربي الدار البيضاء في الدوري المغربي

الرباط – الأناضول: طالب الرجاء، لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المغربي، بتأجيل الدربي «البيضاوي» أمام الوداد، في الجولة العاشرة للدوري المحلي. وأوضح النادي أنه أرسل خطابا للجنة، للاحتجاج على نقل المباراة لملعب «مولاي عبدالله» بالعاصمة الرباط، لوجود إصلاحات بملعب «مركب محمد الخامس» في مدينة الدار البيضاء. وطالب الرجاء، بضرورة تدخل السلطات المعنية لإنهاء أعمال الإصلاح، وتراجع اللجنة عن نقل المباراة خارج مدينة الدار البيضاء. وأشار النادي للتجاهل الذي يعاني منه من المسؤولين في ظل إغلاق الملعب المستضيف، وتحمل النادي خسائر مادية وغيرها من إرهاق اللاعبين، جراء الانتقال للعب في مدن أخرى، منذ انطلاق الموسم الكروي. كما أشار إلى أن خوض مباراة الدربي بعيدا عن الدار البيضاء، يعرض الجماهير للخطر. ويتصدر الوداد برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منع البرازيلي إيلتون من التعاقد مع أي ناد سعودي!

الرياض – د ب أ: قررت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم منع البرازيلي إيلتون جوزيه لاعب الفتح السابق، من التعاقد مع أي ناد سعودي إلا بعد الحصول على موافقة خطية من إدارة الفتح. وأكدت أن هذا القرار سينطبق على أي لاعب غير سعودي يفسخ تعاقده من جانب واحد، بدون سبب مشروع، حفاظا على استقرار واحترام العقود مع الأندية السعودية. وكان إيلتون رحل عن الفتح مطلع الموسم الحالي، بدون إخطار النادي.

… والبرازيلي أنغوس مدربا للقادسية السعودي

الرياض – الأناضول: أعلن نادي القادسية السعودي، تعاقده مع المدرب البرازيلي هيليو دوس أنغوس، لتدريب الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري، خلفا لحمد الدوسري، بدون الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة.

وأوضح النادي أن «القادسية لم يدخل في أي تفاوض مع المدرب البرازيلي (58 عاما)، إلا بعد انتهاء علاقته مع ناديه السابق الفيصلي». وتولى أنغوس تدريب العديد من الأندية، في مقدمتها غريميو وفيتوريا البرازيليان، ونجران والفيصلي السعوديان، والنصر الإماراتي والمنتخب السعودي. ويعد أفضل إنجازاته في عالم التدريب، وصافة كأس آسيا مع المنتخب السعودي عام 2007. ويحتل القادسية المركز الـ13 قبل الأخير بالدوري السعودي، ويتصدر المسابقة الاتحاد برصيد 19 نقطة.

برشلونة تستضيف سباقا ضمن بطولة العالم للدراجات النارية

برشلونة – رويترز: ستستضيف حلبة كتالونيا في برشلونة أحد سباقات بطولة العالم للدراجات النارية حتى عام 2021 على الأقل بعد الاتفاق على تمديد العقد لخمس سنوات، كما أعلنت شركة دورنا مالكة الحقوق التجارية للبطولة. وسينافس الاسبانيان مارك ماركيز وخورخي لورينزو، المتوجان بلقب بطولة العالم ثلاث مرات لكل منهما، على أرضهما في الحلبة التي انضمت إلى جدول السباقات منذ 1992. وشهد سباق هذا العام في يونيو/ حزيران الماضي وفاة المتسابق لويس سالوم (24 عاما) بعد حادث في جولة التجارب الحرة ضمن الفئة الثانية. وتستضيف اسبانيا حاليا أربعة سباقات ضمن بطولة العالم وذلك في بلنسية، التي ستستضيف السباق الختامي للموسم الحالي مطلع الأسبوع المقبل، وأراغون. والحلبتان مستمرتان ضمن بطولة العالم حتى 2021 أيضا. وستستمر حلبة خيريز ضمن بطولة العالم حتى 2017.