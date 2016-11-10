﻿ألعاب القوى: ايسنباييفا تواجه ثلاثة منافسين على رئاسة الاتحاد الروسي

موسكو – رويترز: أعلن اتحاد عموم روسيا لألعاب القوى أن إيلينا ايسنباييفا الفائزة بذهبيتين أولمبيتين في القفز بالزانة ضمن أربعة مرشحين يتنافسون لتولي رئاسته.

وايسنباييفا البالغة (34 عاما) كانت ضمن 67 رياضيا قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعادهم من المشاركة في أولمبياد ريو، بعدما كشف تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن برنامج منشطات برعاية الدولة في روسيا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 تقرر فرض إيقاف على الاتحاد الروسي ومنعه من المشاركة في المنافسات الدولية، وسيكون العمل على رفع هذا الإيقاف على رأس أولويات الرئيس الجديد للاتحاد الروسي. وقالت ايسنباييفا إنها لن تسامح الاتحاد الدولي على فرض هذا الإيقاف. وقالت وسائل إعلام روسية إن ايسنباييفا، التي فازت بذهبية القفز بالزانة في دورتي أثينا 2004 وبكين 2008، هي الأوفر حظا للفوز بالمنصب. والمرشحون الثلاثة الآخرون هم دميتري شلياختين الرئيس الحالي للاتحاد، وميخائيل بوتوف الأمين العام للاتحاد، واندريه سيلنوف الفائز بالذهبية الاولمبية في القفز العالي في أولمبياد بكين.