﻿هورنتس يواصل مسيرته الساحرة

لوس أنجليس – د ب أ: حقق تشارلوت هورنتس فوزه الرابع على التوالي في للمحترفين وفاز على ضيفه يوتا جاز 98/104 في الجولة الثامنة.

وسجل كيمبا ووكر 21 نقطة، بينها تسع نقاط في آخر أربع دقائق ليحقق فوزه الخامس في أول ست مباريات في أفضل بداية للفريق في تاريخ مشاركاته بدوري السلة. ويحتل هورنتس المركز الثاني في المجموعة الشرقية برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن اتالانتا هوكس المتصدر والذي تغلب على شيكاغو بولز 107/115.

وسجل كلاي تومبسون 20 نقطة ليقود غولدن ستيت واريورز للفوز على دالاس مافريكس 95/116. وسجل هاريسون بارنز 25 نقطة وثماني متابعات لمافريكس في أول مواجهة امام فريقه السابق. وحقق واريورز فوزه السادس مقابل هزيمتين ليحتل المركز الثاني في المجموعة الغربية برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحدة خلف لوس أنجليس كليبرز المتصدر، الذي فاز على بورتلاند تريل بليزرز 80/111 ليحقق فوزه الرابع على التوالي وفوزه السابع في أول ثماني مباريات في أفضل بداية في تاريخه. وأحرز بليك غريفن 22 نقطة و13 متابعة وأضاف كريس باول 19 نقطة لكليبرز. وفاز نيويورك نيكس على بروكلن نتس 110/96 وواشنطن ويزاردز على بوسطن سيلتكس 93/118 وانديانا بيسرز على فيلادلفيا 115/122، ومينسوتا تيمبرولفز على اورلاندو ماجيك 123/107 وتورنتو رابترز على اوكلاهوما سيتي ثاندر 102/112 وفينكس صنز على ديترويت بيستونز 100/107 وهوستون روكتس على سان انطونيو سبيرز 99/101.