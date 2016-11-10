﻿فورمولاـ1: روزبيرغ: انتصاراتي السابقة في البرازيل لا تضمن فوزي الأحد!

ساو باولو (البرازيل) – د ب أ: أكد السائق الألماني نيكو روزبيرغ أن فوزه بسباقي الجائزة الكبرى الأخيرين في البرازيل في بطولة العالم لسباقات فورمولا – 1 لا يمنحه أي أفضلية خلال سباق الأسبوع المقبل، الذي قد يتوج خلاله بلقب بطل العالم.

وقال روزبيرغ، في مدينة ساو باولو البرازيلية على هامش سباق البرازيل، وهو السباق قبل الأخير في الموسم: «انتصاراتي لن تساعدني الآن، كما هي العادة سنبدأ من الصفر». ووجه السائق الألماني رسالة لنظيره وزميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون، الذي يعد المنافس الوحيد القادر على عرقلة تتويجه باللقب، حيث قال: «أشعر بأنني بحالة رائعة، الصراع على اللقب أمر مذهل وسأبذل كل ما لدي لتحقيقه». وفاز روزبيرغ بسباق البرازيل عامي 2014 و2015، بعدما بدأ كلا السباقين من مركز الانطلاق الأول. ويتوج روزبيرغ باللقب الأول له في مسيرته إذا تمكن من الفوز بالسباق المقبل، حيث يتقدم، قبل السباقين الأخيرين، بفارق 19 نقطة على هاميلتون، الذي فاز بالسباقين الأخيرين هذا الموسم في الولايات المتحدة والمكسيك، وتمسك بحظوظه في الصراع على اللقب. وشدد هاميلتون على أنه سيبذل كل ما لديه في السباق المقبل، وقال: «في وضعي الحالي، ليس هناك ما يمكن أن أخسره، أرغب في تحقيق الفوزهنا للمرة الأولى».