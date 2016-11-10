﻿مواجهات نارية للعرب أبرزها مصر ضد غانا والجزائر مع نيجيريا والمغرب تلاقي كوت ديفوار

القاهرة – د ب أ: تخوض المنتخبات العربية مواجهات من العيار الثقيل في الجولة الثانية من الدور الأخير للتصفيات الأفريقية لكأس العالم .وتلتقي ليبيا مع تونس في مواجهة عربية خالصة بالمجموعة الأولى، فيما يحل منتخب الجزائر ضيفا ثقيلا على نيجيريا في المجموعة الثانية، وتستضيف المغرب كوت ديفوار في المجموعة الثالثة، وتواجه مصر ضيفتها غانا في المجموعة الخامسة.

ويأمل المنتخب الجزائري، الذي تأهل لكأس العالم 1982 و1986 و2010 و2014، لإنعاش حظوظه في الصعود للمونديال الروسي، عندما يحل ضيفا على نيجيريا غدا السبت في المجموعة الثانية، التي تشهد أيضا مواجهة صعبة بين الكاميرون وزامبيا. ويرغب المنتخب الجزائري في استعادة اتزانه سريعا رغم صعوبة المواجهة، تحت قيادة مدربه البلجيكي الجديد جورج ليكنز الذي تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب الصربي ميلوفان راييفاتش، الذي رحل في أعقاب التعادل مع الكاميرون. ويفتقد «محاربو الصحراء» عددا من عناصره الأساسية مثل العربي هلال سوداني ورياض بودبوز ورشيد غزال بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك بقوة حول مشاركة فوزي غلام مدافع نابولي الإيطالي المصاب. ورغم الغيابات فإن ليكنز يضع آمالا كبيرة على قدرة رياض محرز وإسلام سليماني وياسين براهيمي وسفيان فيغولي وبغداد بونجاح ومن خلفهم الحارس المخضرم وهاب مبولحي في إعادة البسمة إلى وجوه الجماهير الجزائرية التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب التعادل أمام الكاميرون. ويسعى منتخب نيجيريا لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب تصدره للمجموعة، في ظل رغبة لاعبيه في إعادة الكبرياء مجددا لمنتخبه، عقب الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي. ويدرك جيرنو روهر مدرب نيجيريا مدى صعوبة المواجهة أمام الجزائر، لكنه شدد على أن فريقه يمتلك الأفضلية خاصة وأن المباراة ستقام على ملعبه وأمام جماهيره. وكان يمي أوسنباغو نائب الرئيس النيجيري زار معسكر منتخب بلاده بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الماضي لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، حيث طالبهم بضرورة بذل أقصى الجهد لحصد النقاط الثلاث.

ويطمح المنتخب المغربي، الذي يبحث عن العودة للمونديال بعد غياب 20 عاما، في تحقيق انتصاره الأول بالمجموعة الثالثة عندما يلاقي ضيفه كوت ديفوار بمدينة مراكش المغربية، فيما تواجه مالي ضيفتها الغابون بالمجموعة ذاتها. ويدخل المنتخب المغربي اللقاء متسلحا بكتيبة رائعة من المحترفين في الملاعب الأوروبية في مقدمتهم المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، ونور الدين امرابط وسفيان بوفال لاعبي واتفورد وساوثهامبتون الانكليزيين، ويونس بلهندة لاعب نيس الفرنسي. وجاء استبعاد المدرب هيرفي رينارد ليوسف العرابي لاعب لخويا القطري من أبرز مفاجآت القائمة التي أعدها المدرب الفرنسي للمباراة. ويعاني كلا المنتخبين من عدة غيابات مؤثرة، حيث يفتقد كوت ديفوار، الذي يسعى للتأهل للمونديال الرابع على التوالي، خدمات نجمه المخضرم جيرفينيو بسبب إصابة بالغة ستبعده عن الملاعب قرابة ستة أشهر، بالإضافة إلى إيريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، وسيلفيان جبوهو حارس منتخب الأفيال. ويغيب عن المنتخب المغربي، الذي صعد للنهائيات أعوام 1970 و1986 و1994 و1998، كل من نبيل درار وكريم الأحمدي وعزيز بوحدوز ومنير العوبادي بسبب الإصابة أيضا.

ويتطلع المنتخب المصري لإحكام قبضته على صدارة المجموعة الخامسة، حينما يصطدم بضيفه الغاني الأحد، فيما يستضيف أوغندا نظيره الكونغولي غدا في لقاء متكافئ بالمجموعة نفسها. وستكون الفرصة مواتية أمام المنتخب المصري، الذي صعد للمونديال عامي 1934 و1990 بإيطاليا، للثأر من خسارته 3/7 أمام غانا في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالمرحلة الأخيرة لتصفيات مونديال البرازيل، لا سيما وأنه بات يملك كوكبة رائعة من المحترفين في الأندية الأوروبية حاليا. ويعول المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر كثيرا على تألق محمد صلاح نجم روما مؤخرا، وعلى النجمين محمد النني ورمضان صبحي لاعبي أرسنال وستوك الانكليزيين، ومحمود حسن لاعب موسكرون البلجيكي، بالإضافة للحارس المحنك عصام الحضري. ويأمل المنتخب الغاني في الخروج بنتيجة إيجابية، للمحافظة على آماله في بلوغ النهائيات للنسخة الرابعة على التوالي، ولتهدئة الأوضاع داخل أروقته والتي تفجرت في أعقاب التعادل المخيب أمام أوغندا، لاسيما بعدما تعالت الأصوات المطالبة برحيل مدربه أفرام غرانت. ويفتقد المنتخب الغاني جهود قائده أسامواه جيان مهاجم أهلي دبي، وكوادو أسامواه نجم يوفنتوس بسبب الإصابة، فيما يغيب عن المنتخب المصري محمود عبدالمنعم جناح اتحاد جدة المصاب. ويسعى المنتخب التونسي لمواصلة انطلاقته الرائعة وتحقيق فوزه الثاني على التوالي، عندما يواجه نظيره الليبي بالجزائر اليوم في المجموعة الأولى، التي تشهد لقاء صعبا بين غينيا وضيفتها الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل. واختار هنري كاسبرجاك مدرب المنتخب التونسي مجموعة من المحترفين بالخارج، يأتي في مقدمتهم أيمن عبدالنور مدافع بلنسية الأسباني وحمدي الحرباوي مهاجم اندرلخت البلجيكي وأنيس بن حتيرة لاعب دارمشتاد الألماني، ووهبي الخزري نجم سندرلاند الانكليزي. أما المنتخب الليبي، فإن مهمته تبدو صعبة للغاية في حصد النقاط الثلاث والحفاظ على آماله في المنافسة على التأهل، خاصة عقب اعتذار الثنائي الصادق الفيتوري لاعب شباب مانشستر يونايتد وأيمن زايد لاعب إندي إليفن الأمريكي عن الالتحاق بالفريق. وتشهد المباراة الظهور الأول لجلال الدامجة مدرب المنتخب الليبي خلفا للأسباني المقال خافيير كليمينتي. ويعتمد الدامجة على عدد من المحترفين في الأندية الصغيرة بأوروبا مثل حمدو المصري ومحمد منير وأحمد فهيم بن علي. ويخوض المنتخب السنغالي مواجهة ليست سهلة أمام مضيفه جنوب أفريقيا، فيما يستضيف الرأس الأخضر (كاب فيردي) بوركينا فاسو في المجموعة الرابعة. ومن المقرر أن تتوقف التصفيات قرابة تسعة أشهر، حيث تجرى مباريات الجولة الثالثة في الثلث الأخير من شهر آب/ أغسطس 2017 .