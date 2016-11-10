﻿رونالدو يفتح الطريق أمام ميسي لتحسين عقده مع برشلونة

مدريد – د ب أ: حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على تعاقد جديد مع ريال مدريد لا يمنح إلا إلى «كبار النجوم»، ليرسم بطريقة أو بأخرى ملامح هذا السبيل أمام غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يستعد لتجديد تعاقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة مقابل مبلغ يتوقع أن يصل إلى رقم قياسي من ملايين الدولارات.

ويتنافس كلا اللاعبين في جميع النواحي، داخل الملعب وخارجه، وفي الوقت، الذي تتصاعد فيه حدة الصراع على حصد الكرة الذهبية، تتجلى بقوة مواجهة أخرى بين أروقة المكاتب، يسعى خلالها اللاعبان كي يكون كل منهما الأعلى أجرا في العالم. وفي الواقع، لا يوجد أي لاعب أعلى دخلا في الوقت الراهن من كريستيانو رونالدو إذا أضفنا القيمة المادية لعقود الإعلانات والدعاية. ومدد النجم البرتغالي هذا الأسبوع عقده مع الريال حتى 2021، حيث سيكمل حينها عامه الـ36، مقابل 21 مليون يورو سنويا. يذكر أن رونالدو تعهد بأن لا يكون هذا التعاقد هو الأخير له في مسيرته الكروية. وأكدت صحيفة «ماركا الأسبانية» أن نجم المنتخب البرتغالي سيحصل من عقود الدعاية لشركة «نايكي» للملابس الرياضية على دخل مساو لقيمة عقده الجديد مع النادي الملكي. وقالت الصحيفة: «لا يساورهم شك بأنهم عقدوا صفقة مربحة مع كريستيانو، ولهذا اتخذ القرار بأن يكون العقد بين اللاعب والعلامة التجارية مدى الحياة، وهو ما لم يحدث سوى مع مايكل جوردان (لاعب السلة الأمريكي)». والآن تتجه الأنظار إلى ميسي، الذي يتوقع أن يحسن من شروط تعاقده مع برشلونة قبل نهاية العام الجاري، ولكن هل سيتمكن من التفوق على كريستيانو رونالدو؟ ليحصل بذلك على أفضل عقد له مع برشلونة منذ ظهوره الأول مع هذا النادي قبل 11 عاما. وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: «لقد رأيت جميع اللاعبين الكبار ولم يكن هناك أحد مثل ليو ميسي». وتتشابه هذه الكلمات مع ما قاله بارتوميو أيضا قبل عام عند التعديل الأخير لعقد ميسي مع برشلونة، حيث قال آنذاك: «الأفضل في العالم يجب أن يحصل على أفضل عقد في العالم». ومن المرجح أن يبذل برشلونة كل مجهوده لجعل ميسي اللاعب الأعلى دخلا في العالم، ليتفوق على رونالدو، وهو ما يتطلب أيضا تعديلا لما يتقاضاه حاليا من شركة «أديداس» للملابس الرياضية. وتدفع العلامة التجارية الألمانية حاليا سبعة ملايين يورو للنجم الأرجنتيني، وهو ما يقل ثلاثة أضعاف عما يحصل عليه رونالدو الآن من «نايكي». وتضاف تفصيلة أخرى لمفاوضات ميسي المرتقبة مع برشلونة، فقد أشارت صحيفة «ماركا» إلى أن البرازيلي نيمار نجح في رفع قيمة ما يحصل عليه سنويا من برشلونة إلى 25 مليون يورو حتى عام 2021، تاريخ انتهاء عقده مع النادي الكتالوني. ويعتبر هذا المبلغ أعلى من الراتب الأساسي لميسي، رغم أن الأخير يتقاضى مبلغا أكبر بشكل عام إذا أخذنا في الاعتبار بعض مصادر الدخل الأخرى في تعاقده مع برشلونة، لكن قد يرغب النجم الأرجنتيني في رفع قيمة راتبه الأساسي. والأمر، الذي يبدو جليا ولا يعتريه أي شك أن تمديد برشلونة تعاقده مع ميسي لن يكون قليل الكلفة للنادي الأسباني، كما لن يكون كذلك لرعاة اللاعب أيضا، خاصة بعد الزيادة، التي طرأت على قيمة ما يتقاضاه رونالدو من وراء تعاقداته الجديدة.