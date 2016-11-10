﻿الإصابة تبعد دييغو كوستا عن المنتخب الاسباني

مدريد – د ب أ: غادر المهاجم الأسباني دييغو كوستا معسكر منتخب بلاده بسبب معاناته من مشاكل بدنية، ليستدعي المدرب جولين لوبيتيغي، اللاعب اياغو اسباس بدلا منه.

وتدرب مهاجم تشلسي الإنكليزي طوال الأسبوع الجاري وهو يعاني من الإصابة، بسبب تورم دموي في الفخذ الأيمن وإرهاق عضلي، ولهذا قرر المسؤولون في الجهاز الفني للمنتخب الأسباني عدم ممارسة أي ضغط على اللاعب. ويرى لوبيتيغي أن أسباس هو الخيار الأفضل لتعويض غياب كوستا، بفضل الموسم الرائع، الذي يقدمه مهاجم سيلتا فيغو. ويواجه منتخب أسبانيا نظيره المقدوني في غرناطة غدا في تصفيات مونديال 2018، كما سيلعب أمام المنتخب الإنكليزي وديا في ملعب «ويمبلي» الثلاثاء المقبل.