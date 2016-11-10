﻿اسكتلندا تتحدى الإنكليز في «ويمبلي»… واسبانيا تتربص بمقدونيا وألمانيا تستعد لإيطاليا في سان مارينو

لندن – د ب أ: يستأنف المنتخبان الإنكليزي والاسكتلندي المنافسة المشتعلة بينهما عندما يلتقيان اليوم في جولة جديدة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي تشهد اليوم أيضا اختبارا سهلا للمنتخب الألماني بطل العالم في ضيافة سان مارينو، كما يحل المنتخب الإيطالي ضيفا على ليشتنشتاين ويلتقي المنتخب الأسباني نظيره المقدوني غدا السبت. وتشهد الجولة 27 مباراة مقسمة على ثلاثة أيام، بداية من اليوم وحتى الأحد، في المجموعات التسع بالتصفيات، علما أن هذه الجولة ستكون الأخيرة في الأجندة الدولية لعام 2016 .

ويخوض المنتخبان الإنكليزي والاسكتلندي حلقة جديدة في سلسلة المواجهات المثيرة بينهما والتي تمتد لزمن طويل. ويتصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة السادسة بسبع نقاط بفارق نقطتين أمام ليتوانيا وسلوفينيا ثم المنتخب الاسكتلندي رابعا بأربع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام نظيره السلوفاكي، فيما يقبع مالطا في المركز السادس الأخير بلا نقاط. والتقى المنتخبان الإنكليزي والاسكتلندي 112 مرة، لكن مباراة اليوم ستكون المواجهة الرسمية الأولى بينهما منذ 1999. وعلى مدار المواجهات السابقة بين الفريقين، كان الفوز حليفا للمنتخب الإنكليزي في 47 مباراة مقابل 41 انتصارا لاسكتلندا، ما يعني التقارب الكبير بينهما وكذلك الإثارة التي تتسم بها مباريات الفريقين على مدار التاريخ. ويضاعف من إثارة المباراة أنها ستكون الأولى بين آخر مباراتين للمنتخب الإنكليزي بقيادة مدربه المؤقت غاريث ساوثغيت بينما ستكون المباراة الأخرى المواجهة الودية مع المنتخب الأسباني الثلاثاء المقبل. ويصر ساوثغيت على أنه لا يشعر بالقلق بشأن تعيينه بشكل نهائي خلفا للمدرب سام أولارديس، وقال: «أعرف بوضوح أنه طلب مني قيادة الفريق في أربع مباريات»، مشيرا إلى أنه يتطلع للمباراتين الباقيتين. كما يعاني غوردن ستراخان مدرب المنتخب الاسكتلندي من ضغوط هائلة بعد البداية الهزيلة في التصفيات الحالية، وكان منها الهزيمة صفر/3 أمام المنتخب السلوفاكي في الجولة الماضية من التصفيات. لكن الفوز على المنتخب الإنكليزي المنافس التقليدي القديم من شأنه إعادة الثقة للمنتخب الاسكتلندي وإنعاش آماله في المنافسة على التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 1998 .وقال جيمس مكارثر لاعب وسط كريستال بالاس الإنكليزي والمنتخب الاسكتلندي: «نود التعامل مع المباراة كأي مباراة أخرى ونركز في التدريبات وفي خطتنا للمباراة… لكنها فرصة لصناعة التاريخ. ننظر للمباراة على أنها فرصة عظيمة لمحاولة وفعل شيء خاص». وفي المجموعة نفسها، يلتقي المنتخب السلوفاكي نظيره الليتواني ويحل المنتخب السلوفيني ضيفا على مالطا.

ويعمل جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب الاسباني على مدار اليوم لإحداث الانسجام في فريقه الذي يعاني من كثرة الإصابات قبل مباراة الغد أمام ضيفه المقدوني في مدينة غرناطة. ويتصدر المنتخب الأسباني المجموعة السابعة بسبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الإيطالي، فيما يأتي المنتخبان الألباني والإسرائيلي في المركزين التاليين بست نقاط، بينما يقبع مقدونيا وليشتنشتاين في القاع بلا نقاط. ويفتقد المنتخب الأسباني جهود كل من سيرخيو راموس وجيرارد بيكيه وأندريس إنييستا وخوردي ألبا للإصابات. وقال لوبيتيغي: «من المحزن أن نخوض المباراة بدون أربعة لاعبين مهمين، ولكن فريقنا لديه الكثير من الإمكانات والعمق… اللاعبون المنضمون للفريق سيمثلون بدائل مناسبة للغاية. أثق في هذا». ويأمل المنتخب الإيطالي (الآزوري) في أداء قوي من مهاجميه أمام مضيفه ليشتنشتاين المتواضع لدعم فارق الأهداف الذي يتمتع به والذي قد يلعب دورا بارزا وحاسما في حسم صدارة المجموعة والتي يتأهل صاحبها مباشرة إلى النهائيات في ظل المنافسة القوية مع المنتخب الأسباني. ومع إحرازه هدفا واحدا في ثلاث مباريات مع الآزوري وثمانية أهداف أحرزها مع تورينو في الدوري الإيطالي هذا الموسم، يأمل أندريا بيلوتي في المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية. وقال بيلوتي: «أعلم أنها فرصة مهمة للغاية بالنسبة لي… أنا في أجواء المنتخب الوطني وسأبذل كل ما بوسعي للبقاء مع الفريق. يجب أن أسعى لإظهار قيمتي في أرض الملعب. وأدرك أنني أستطيع مساعدة هذا الفريق بشكل كبير». ويبرز بيلوتي ضمن مجموعة من الشبان، الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما، ضمهم جانبييرو فينتورا مدرب الآزوري إلى صفوف الفريق. ويبرز من الآخرين المدافع أرماندو إيزو (جنوى) ولاعبا الوسط دانيلو كاتالدي (لاتسيو) وروبرتو غاليارديني (أتالانتا) والمهاجم ماتيو بوليتانو (ساسولو) إضافة للمهاجم جانلوكا لابادولا (26 عاما) نجم ميلان والذي استدعي لصفوف الآزوري للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وينتظر الآزوري اختبارا أصعب كثيرا بعد أربعة أيام من هذه المباراة في ليشتنشتاين، حيث يستضيف نظيره الألماني بطل العالم في مباراة ودية مثيرة بمدينة ميلانو منتصف الأسبوع المقبل. ويسعى يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني (مانشافت) إلى استغلال المباراة لاختبار وتجربة العناصر الجديدة التي ضمها لفريقه. لكن لوف سيخوض أولا اختبارا سهلا عندما يحل مع فريقه في ضيافة سان مارينو اليوم ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات. ويتصدر المنتخب الألماني بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية بينما يحتل أذربيجان المركز الثاني بسبع نقاط مقابل أربع نقاط لأيرلندا الشمالية وثلاث نقاط للنرويج ونقطتين للتشيك ويقبع سان مارينو في المركز السادس الأخير بلا رصيد من النقاط. ويأمل المانشافت في مواصلة انتصاراته المتتالية على حساب سان مارينو المتواضع. كما سيكون ماكس ماير الفائز مع المنتخب الألماني بالميدالية الفضية لمسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 ضمن عدد من الشبان في صفوف المانشافت يرغبون في اكتساب الخبرة. وقال ماير مهاجم شالكه الألماني: «هذا يمنحني الفرصة لتطوير مستواي بشكل أكبر حتى من خلال التدريبات لأن هناك العديد من اللاعبين المتميزين».

وفي المجموعة نفسها، يلتقي أيرلندا الشمالية مع أذربيجان والتشيك مع النرويج. وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي فرنسا مع السويد في المجموعة الأولى وأرمينيا مع مونتنيغرو (الجبل الأسود) ورومانيا مع بولندا الدنمارك مع كازاخستان في المجموعة الخامسة اليوم. ويلتقي المنتخب النمساوي نظيره الأيرلندي كما تلتقي جورجيا مع مولدوفا وويلز مع صربيا في المجموعة الرابعة وتركيا مع كوسوفو وكرواتيا مع أيسلندا وأوكرانيا مع فنلندا في المجموعة التاسعة غدا السبت. كما يلتقي قبرص مع جبل طارق واليونان مع البوسنة وبلجيكا مع استونيا في المجموعة الثامنة ولوكسمبورغ مع هولندا وبلغاريا مع بيلاروس في المجموعة الأولى والمجر مع أندورا وسويسرا مع جزر فارو والبرتغال مع لاتفيا في المجموعة الثانية يوم الأحد.