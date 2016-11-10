﻿انتصار ترامب كشف عن أضرار العولمة على «الطبقة البيضاء» وسيطرة أصحاب المصالح على واشنطن

لندن ـ «القدس العربي» من إبراهيم درويش:ما هو شكل النظام العالمي في مرحلة ما بعد 9 تشرين الثاني/نوفمبر وانتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

يرى ستيوارت إم باتريك، في مقال نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية أن النظام الدولي الليبرالي الذي عملت الولايات المتحدة وعلى مدى سبعة عقود للدفاع عنه ونشره يواجه الخطر.

فقبل انتخابه كانت أطراف ذلك النظام تهترئ بسبب الشعور بالخيبة من النظام الاقتصادي العالمي والعودة الى التنافس الدولي مع الصين وروسيا. وسيقوم ترامب بتسريع عملية التفكك عبر تقويض سلسلة من القواعد والمؤسسات والتحالفات التي عمل 12 رئيساً ديمقراطياً أو جمهمورياً على الحفاظ عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

كيف نجح؟

ويقول باتريك إن نتائج الإنتخابات تدل على أن التهديدات للنظام الليبرالي ليست دولية بل محلية. فقد نجح ترامب لأنه فهم وتحسس مظاهر القلق العامة حول الطريق الذي تسير فيه الولايات المتحدة في العالم.

وفهم أن الكثير من الأمريكيين لا يثقون في العولمة وأنهم قلقون من التزامات الولايات المتحدة في الخارج ويريدون تأكيد السيادة على حدودهم الوطنية. ويعترف الكاتب بأنه كان من ضمن النخبة السياسية التي قللت من الجاذبية الشعبوية لترامب وفشلوا في النظر إلى الناس الحقيقيين.

و»في أعقاب الفوز المدهش للمرشح ترامب فعلى الذين لا يزالون يعتقدون أن الولايات المتحدة لديها مهمة دولية بحاجة لتصويت نظرهم إلى الداخل». ويقول إن انتصار ترامب يقترح صعوبة مصالحة السياسة الأمريكية بالتعاون المتعدد الأطراف.

ومن أجل سد الثغرة بين الانقسام الداخلي – الدولي فيجب مواجهة ثلاثة مواقف ظهرت بوضوح في انتخابات عام 2016 وساعدت على دفع ترامب نحو النصر: الأول هو عدم ثقة الأمريكيين بالعولمة، فقد وصل ترامب إلى السلطة على ظهر الخاسرين من العولمة. وهاجم منذ البداية التجارة الحرة واتفاقياتها ووعد بإلغائها حالة وصل إلى السلطة. وقد لقي كلامه ترحيباً من العمال والطبقة العاملة خاصة البيض الذين شعروا بالتهميش والتجاهل من الاقتصاد العالمي.

ويذكّر الكاتب بأن رؤية ترامب لها أصولها في حملة باتريك بوكانان قبل عقدين والتي لم تجد دعماً بين الجمهوريين إلا 20% وها هي اليوم تصل إلى البيت الأبيض.

الموقف الثاني يتعلق بالقلق من التزامات الولايات المتحدة في الخارج. فطوال حملته الانتخابية تحدث ترامب عن أمريكا كـ»ضحية» الحلفاء المتطفلين الذين يركبون على صهوة العم سام.

ولهذا فهو يدعو للتحلل من الدعم الأمريكي الذي مضى عليه عقود لكوريا الجنوبية واليابان ويريد جعل الدعم مرتبطاً بما تقدمه هذه الدول – أي الاعتماد على نفسها. وهاجم جورج دبليو بوش وباراك أوباما «اللذين ورطا الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها في كل من العراق وأفغانستان وليبيا».

ووجد كلام ترامب الداعي لحماية أمريكا لمصالحها وابتعادها عن مشاكل العالم صدى لدى المواطنين الأمريكيين الذين لا يريدون تحمل العبء كثمن لقيادة أمريكا للعالم. ولكن دعوة ترامب لإعادة السيادة الأمريكية وتعهده ببناء جدار طويل مع الحدود المكسيكية كان من أهم عوامل الجذب له ولرسالته.

ومقترح كهذا من الصعب تطبيقه وغير ضروري في ضوء سياسة أوباما في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم للمكسيك إلا أن خطاب ترامب استفاد من السطحية وحرص الناس على السيادة. فقد تضمنت رسائله على الإنترنت تأكيداً على هذه الفكرة «أمة بدون حدود ليست أمة».

الجاكسونية

لكل هذا يمثل انتخاب ترامب تحدياً للأمريكيين الداعين لدور مؤثر في العالم. فما يقترحه ترامب بالضرورة هو عودة لما وصفه الباحث ولتر رسل ميد بالتقاليد «الجاكسونية» في السياسة الخارجية الأمريكية، التي تشير إلى فترة حكم الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون والذي نظر للعالم الخارجي بأنه غريب وخطير، وعليه تتبنى النظرة الجاكسونية سياسة خارجية منعزلة.وفي الوقت نفسه ترد بعنف عندما تشعر أنها مهددة من الخارج.

وتتناقض هذه السياسة الخارجية المستقلة ولا يمكن التنبؤ بها وتقوم على فكرة رد الفعل مع النظرة «الدولية» التي تبنتها أمريكا منذ فرانكلين روزفلت وهاري ترومان وتقوم على تطمين الشركاء والحلفاء.

ويقول الكاتب إن إعادة بناء إجماع حزبي على فكرة الدولية يحتاج لأن يتعامل الدوليون مع قلق الطبقة العاملة وحصولها على حصة من التجارة الدولية وليس فقط من لهم علاقات جيدة مع العولمة. ويحتاج الأمر لمقايضة اجتماعية تكون في صالح الناخبين. وعليهم إقناع هؤلاء بأن التحالفات الأمريكية الخارجية تصب في مصلحة الولايات المتحدة. ولن يكون هذا سهلاً.

فالولايات المتحدة ومنذ كسرها تحذير كل من جورج واشنطن وتوماس جيفرسون الإبتعاد عن «الوقوع في شبك التحالفات» بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت مهمة للعالم بقدر ما تهمها التحالفات الدولية.

ومن هنا فأي سياسة تمترس وعزلة ستكون كارثة عليها وعلى العالم. وفي السياق نفسه فقد يجد دعاة الدولية في أمريكا أنفسهم أمام سيناريو للتقليل من الطموحات الدولية، فالمغامرات في العراق وأفغانستان تقدم صورة عن محدودية الدور الأمريكي.

وهناك أمر أخير يحتاج الدوليون لعمله وهو الإعتراف بما يطالب به العامة من تأكيد السيادة وحماية حدود الولايات المتحدة. فهذه أول دولة تقوم على فكرة السيادة الشعبية والتي تعني أن الحكومة تعكس موافقة المحكومين وإرادتهم.

وفي هذه الانتخابات كان لدى الذين دعموا ترامب الكثير لقوله، صحيح أنه كان مرفقاً بلغة مغرقة في المحلية والعنصرية إلا أنه ينحصر في موضوع واحد: نريد عودة بلدنا إلينا – من المهاجرين غير الشرعيين والمعاهدات الدولية ومن النخبة الدولية التي لا تفهم أو لا تهتم بنا.

وعود مستحيلة

وركز معظم المعلقين على علاقة النصر بتهميش البيض الأمريكيين. ففي مقال كتبه فرانسيس فوكوياما في موقع مجلة «فورين أفيرز» معلقاً أن «انتصار ترامب المثير للإعجاب على هيلاري كلينتون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر يظهر أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال مهمة في حس واحد، فقد استطاع ترامب بنجاح في تعبئة الجزء المهمل وغير الممثل من الناخبين، الطبقة العاملة البيضاء ودفع بالأجندة لتصبح من أولويات البلد، وعليه أن يفي بوعده وهنا تكمن المشكلة».

ويقول إن ترامب حدد مشكلتين حقيقيتين في السياسة الأمريكية: عدم المساواة المتزايدة الذي أصاب وبشدة الطبقة العاملة القديمة وسيطرة جماعات مصالح منظمة بشكل جيد على النظام السياسي في البلاد.

ولسوء الحظ فترامب لا يملك خطة لحل أي منهما. ويرى أن عدم المساواة نشأت أولاً وأخيراً بسبب التقدم التكنولوجي وزحف العولمة الذي عرض الطبقة العاملة للمنافسة من مئات الملايين في الدول الأخرى.

ويعلق أن ترامب قدم وعوداً مبهرة من أنه سيوفر الأعمال لقطاعات مثل الصناعة والفحم الحجري والتفاوض من جديد على اتفاقيات التجارة مثل نافتا وتخفيف ظروف العمل.

ولا يبدو أن ترامب واع أن قطاع الصناعة قد توسع منذ عام 2008، بعد الأزمة المالية العالمية وأن التوظيف قد تراجع بسبب اعتماد المصانع على القدرات الآلية. وبالنسبة للفحم الحجري فقد قل استخراجه، ليس بسبب سياسات أوباما البيئية بل وللثورة في صناعة الطاقة واستخراجها من الصخر الزيتي. ويتساءل عما سيفعله ترامب إزاء هذا الوضع، هل سيقوم بإرجاع عجلة هذه التطورات أم أنه سيقوم بوضع تنظيمات على الشركات التكنولوجية ومنع استثمار الشركات المتعددة للجنسيات الأمريكية في الخارج؟

ويعتقد فوكوياما أن كل ما يمكن لترامب عمله هو فرض تعرفات جمركية عقابية بشكل سيؤدي إلى حرب تجارية وخسارة وظائف في قطاع التصدير لشركات مثل «أبل» و «بوينغ» و «جي إي».

سيطرة جماعات المصالح

ومع اعتراف فوكوياما بأن سيطرة جماعات المصالح المنظمة على الحكومة الأمريكية حقيقية ومثيرة للقلق إلا أن الحل الذي يقدمه ترامب هو نفسه فهو شخص غني جداً ولا يمكن لجماعات المصالح رشوته.

ولو وضعنا جانباً تاريخه في التلاعب بالنظام وتحويله لمنفعته فالحل الذي يقترحه ليس حيوياً. كما اقترح وضع إجراءات مثل إغلاق الأبواب المفتوحة أمام جماعات الضغط والمسؤولين الفدراليين. لكن ما يقترحه هو علاج للعرض لا الداء وهو دخول المال بشكل كبير للسياسة.

ويرى فوكوياما أن النظام السياسي الأمريكي المتدهور لا يمكن حل مشكلته إلا عبر صدمة خارجية قوية تهز كيانه وتوازنه وتؤدي لإصلاحات سياسية.

ومع أن انتصار ترامب يعد صدمة «ولسوء الحظ فجوابه الوحيد هو النظرة الشعبوية الإستبدادية التقليدية: ثقوا به، الزعيم الجذاب لحل مشاكلكم، وكما في حالة الصدمة التي أصابت النظام السياسي الإيطالي وقام بها سيلفيو بيرلسكوني، فالمأساة الحقيقية ستكون هي ضياع الفرصة للإصلاح الحقيقي».

ماذا جرى؟

وبعيداً عن مشكلة أمريكا مع نفسها وما يمثله انتخاب ترامب فقد تساءل ملايين حول العالم: ماذا جرى لأمريكا؟

فبين الرابحين والخاسرين من انتخاب رجل الأعمال والملياردير، ظل السؤال معلقاً في الهواء مع تدفق رسائل التهنئة لبرج ترامب في نيويورك من العواصم العالمية.

فقد أجبر قادة العالم الذين قضوا الأشهر الأخيرة وهم يشجبونه ويقللون من قدرته على الحكم على الإعتراف بواقع أنه سيحكم أعظم دولة في العالم، أما أعداء أمريكا الذين حلموا بوصول ترامب للحكم فلا يصدقون حظهم. ورغم اعتراف الجميع أن ما حدث في أمريكا سيغير وجه العالم إلا أن أحداً لم يجرؤ على التكهن حول الكيفية التي سيحدث فيها.

وقال نوربرت روتغين، مسؤول لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني «ليست لدينا فكرة ماذا سيفعل هذا الرئيس، عندما يصبح صوت الغضب هذا أقوى رجل في العالم». وسيصبح هذا الرجل نظير قادة شجبوه وأصدروا تصريحات ضده. ففي بريطانيا سارعت رئيسة الوزراء تريزا مي للتهنئة ووعدت بالتعاون معه، رغم أن البرلمان البريطاني ناقش سابقاً فكرة منعه من دخول بريطانيا بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين والعنصرية. ومن بوروندي إلى مصر وروسيا رحب الحكام المستبدون بانتصاره.

وعلق محلل برازيلي بأن الولايات المتحدة لديها حاكم يشترك بـ «كودليهو» (المستبد والجذاب والذي يرتبط عادة بالنخبة العسكرية وملاك الأراضي) الذي يستجيب لرغبة المواطنين للحل.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» ما كتبه كلوفيس روسي، المعلق في صحيفة «فولها دي سان باولو»، «في يوم الثلاثاء كسر الناخب الأمريكي بيضة الثعبان التي حضنها ترامب أثناء الحملة الإنتخابية» و»لهذا فقد أطلق العنان لكل الشرور عن التصحيح السياسي التي دفنت أو خفت في المجتمع الأمريكي». وقالت الصحيفة إن انتصار ترامب هو انتصار لبشار الأسد، الرئيس السوري وعبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري.

وبالمقارنة لم يكن هناك حماس كبير بين حلفاء أمريكا الأوروبيين، ففي القارة الأوروبية لم يكن سراً دعمهم المطلق للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. وعبر القادة ولأشهر عن ازدرائهم ومخاوفهم من انتخاب ترامب.

وفي يوم الأربعاء كانت كلمتا «الصدمة» و»كابوس» الأكثر استخداماً على التويتر في ألمانيا. وترك انتصار ترامب قادة الدول الأوروبية يتكهنون حول مسار السياسة الخارجية للرئيس المنتخب. وفي العادة تقوم الدول بلقاء المسؤولين في حملتي المرشحين للرئاسة لفهم خططهم الخارجية.

وفي الوقت الذي كان الأمر سهلاً مع حملة كلينتون إلا أن المانيا لم تستطع تأمين لقاء مع مسؤولي حملة ترامب حسب مسؤولين ألمان.

وبعيدا عن مواقف القادة في العواصم الأوروبية واعترافهم بواقع التعامل مع ترامب رحبت الأحزاب اليمينة المتطرفة بوصوله إلى البيت الأبيض سيحفز انتصارات لليمين في الإنتخابات الفرنسية والألمانية والهولندية التي تلوح في الأفق.

وحسب دومينيك موسي من المعهد الفرنسي للسياسات الدولية «هذه هدية من السماء للجبهة الوطنية»، و»فجأة هناك إمكانية بعد البريكسيت وترامب أن تقوم مارين لوبان باجتياح فرنسا». وفي بريطانيا كان هناك شعور بالمفاجأة لكن ونظراً لفوزه في سياق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وبحسب توماس روليه من كلية كينغز «قال ترامب نفسه إن انتخابه سيكون بريكيست زائد زائد». وفي المكسيك التي هاجم فيها الرئيس المنتخب المهاجرين من هذا البلد ووعد ببناء جدار فهناك شعور بالخوف «ستواجه المكسيك مشكلة كبيرة للتعامل معه» كما قال البرفسور راؤول بينتز مانوت، المحاضر بالجامعة الوطنية. وبالمجمل يعتبر انتصار ترامب فوزاً للديكتاتورية.

رابحون وخاسرون

وكتب المعلق في صحيفة «الغارديان» سايمون تيسدال «انتصر ترامب وكذا بشار الأسد، ومثل بقية القادة حول العالم سيقوم الرئيس السوري المعزول بقضاء بقية اليوم وهو يقيم أثر انتصار المرشح الجمهوري غير المتوقع للرئاسة.

فالأسد الرهيب الملطخة يداه بالدماء بعد خمسة أعوام من الحرب الأهلية ربما كان من الرابحين الكبار وهناك آخرون وهم كثر» وعلى رأسهم بوتين خاصة أن ترامب أظهر نوعاً من المحاباة غير العادية تجاه الرئيس الروسي مع انهما لم يلتقيا أبداً. واقترح كمرشح أنه وعلى خلاف أوباما سيقوم بالتعامل مع بوتين وقد يرضى بضم روسيا غير الشرعي لشبه جزيرة القرم. وفشل ترامب بشجب القرصنة الألكترونية على الحزب الجمهوري والتدخل السري في العملية الإنتخابية.

وكما أنه أثار أعصاب حلفاء الناتو في أوروبا الشرقية عندما قال إنه كقائد أعلى للقوات المسلحة لن يفزع لمساعدتها عسكرياً لو تعرضت للتهديد من الروس.

وفي سوريا والعراق، قال ترامب إن أهم أولوية له هي هزيمة تنظيم «الدولة» وليس الإطاحة بنظام الأسد في دمشق. ورفض شجب القصف الجوي الذي لا يرحم على الجزء الشرقي من مدينة حلب وأفعالها الأخرى في بقية أنحاء سوريا والتي تعتقد الأمم المتحدة أنها ترقى لجريمة حرب. ولهذا يعتقد وبشكل واسع أن الروس يخططون لعملية واسعة لتدمير ما تبقى من حلب الشرقية في الوقت الذي تنشغل في الولايات المتحدة بمرحلة انتقالية. ويعتبر الشعب الأفغاني مثل الشعب السوري من الخاسرين، ويمثل ترامب لهم تطوراً جديداً في كابوس قديم. ذلك أنه يرى استمرار التدخل الأمريكي في بلادهم متناقضاً مع المصالح الأمريكية وقد يسحب القوات من هنا تاركاً أفغانستان تحت رحمة طالبان والقاعدة.

ويشعر الرئيس الصيني شي جي بينغ، بالسعادة. فهو قوي ومستبد وشبه ديكتاتور وهذا النوع من الزعماء الذين يعجب ترامب بهم.

ومن أكبر الخاسرين في آسيا هو شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني الذي يقيم سياسته على علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة. ويقول ترامب إن على اليابان وكوريا الجنوبية عمل المزيد للدفاع عن نفسيهما.

ولو قام بتنفيذ تهديداته بضرب كوريا الشمالية النووية. وبالمقارنة مع اليابان فسيكون الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي سعيداً وهو والذي هاجم الرئيس أوباما بـ «إبن العاهرة» وأعلن عن وقف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. ويعرف دوتيرتي بفرق الموت التي تلاحق بارونات المخدرات. ورحب بفوز ترامب يوم الأربعاء وهو رد فعل سيشاركه فيه منتهك حقوق الإنسان في بيلاروس.

الحياة في ظل ترامب

وبعيداً عن الفرحة والخسارة والربح فالعالم سيعيش في ظل ترامب أربعة أعوام، ومن هنا تتساءل صحيفة «نيويورك تايمز» عن الهوية الأمريكية في العهد الجديد «ظل يقول إن النظام مزور ولكن التزوير فشل على ما يبدو يوم الثلاثاء عندما جعل من دونالد ترامب رئيساً منتخباً».

ومرة أخرى يوم الأربعاء بدا النظام عندما قامت منافسته والرئيس باراك أوباما بتهنئته وهنأته وتمنت له كل النجاح ووعدت أن لا تقف في طريقه». وتشير الصحيفة إلى أن «نقل السلطة والإحصاء السريع للأصوات وقبول النتائج والكرامة في الهزيمة- هذا هو النظام ودعمه هذان السياسيان القويان- السيدة كلينتون والسيد أوباما من خلال تواضعهما».

واحتفت الصحيفة بخطاب كلينتون وتأكيدها أن الحلم الأمريكي يتسع للجميع ودعوتها لمنح ترامب فرصة للحكم.

وتقول «نيويورك تايمز» إن أوباما تعامل مع ترامب كزميل في فريق عمل ووعد بنقل السلطة بطريقة سلسة «كانت كلماته لطيفة ولكن ذات بعد تراجيدي. فهو سيترك الحكم بعد ثماني سنوات من الإنجازات في يد رجل مصمم على مسحها، الرجل نفسه الذي شهر به بأنه مسلم أفريقي المولد ووصل للرئاسة عبر التزوير». وقالت الصحيفة إن أوباما قاد بالمثال ودعا للوحدة وأن ما قاله هو وكلينتون يلامس القلب وكانا محقين في اللطف.

فترامب ليس مديناً للقيادة التقليدية بشيء ولا لحزبه وقد يقود طريقاً مستقلاً. وعبرت عن أملها في أن يتخلى عن شخصيته التي رافقته في الحملة الانتخابية ويتحول لزعيم وطني. ووعدت بدعمه لو فعل بدون نسيان الكلام المشين الذي قاله والأفعال التي فعلها والكلام الخاطئ الذي قدمه على شكل وهم أو أكاذيب والوعود كي يصل للرئاسة. وترى أن من الغرابة بمكان على المواطنين الاعتراف بخطر رئيس متهور كقائد وفي الوقت نفسه احترام المنصب الذي يحتله. ولكن هناك الكثير الواجب عمله.

فهناك كرة أرضية في حاجة للإنقاذ من الإحتباس الحراري وملايين قد يجدون أنفسهم بدون تأمين صحي لو قرر ترامب إلغاء القانون ولاجئين على الحدود لو فعل ما وعد ومنع دخولهم. وختمت باقتباس كلام كلينتون التي دعت المواطنين فيه لعدم التخلي عن الكفاح والقتال حتى آخر نفس.