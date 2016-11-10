﻿الحصبة تحصد حياة 400 طفل يوميا على مستوى العالم

جنيف ـ د ب أ:قالت منظمات دولية ان الحصبة لا تزال تحصد حياة نحو 400 طفل يومياً على مستوى العالم، رغم الجهود الدولية الحثيثة لمواجهتها. وجاء في التقرير الجديد عن الحصبة، الذي أعدته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وهيئة الصحة الأمريكية «سي دي سي» ونشر الخميس في جنيف، أن من شأن حملات التطعيم الشاملة أن تمنع هذه الوفيات. وحسب التقرير فإن أغلب حالات الوفيات تحدث في دول فقيرة في أفريقيا وآسيا. وازدادت حالات الوفاة في ألمانيا على سبيل المثال عام 2015 بسبب انخفاض نسبة التطعيم بشكل هائل. وأكد الخبراء الذين أعدوا التقرير أن الجهات المعنية نجحت في خفض حالات الوفاة بالحصبة بنسبة 79٪ في الفترة بين عامي 2000 و 2015 وأن حملات التطعيم نجحت في إنقاذ حياة أكثر من 20 مليون إنسان في هذه الفترة. غير أن معدي التقرير أوضحوا في الوقت ذاته أن 20 مليون طفل لم يحصلوا عام 2015 وحده على التطعيم، وأن 134 ألفاً منهم ماتوا بسبب الحصبة.