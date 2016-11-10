﻿ طفل حديث الولادة تركته والدته في سلة مهملات

يينا ـ د ب أ: أعلنت الشرطة النمساوية أن طفلاً حديث الولادة توفي الخميس بعد أن تم العثور عليه في سلة مهملات في مطار فيينا الدولي. وقال متحدث باسم الشرطة إن امرأة وصلت من نيجيريا قد وضعت الطفل في إحدى دورات المياه في منطقة الترانزيت في المطار وتركته.

وسمع عمال النظافة صوت صرخات الطفل وعثروا عليه في سلة المهملات.

وقال المتحدث إنه «تم نقل الطفل على الفور إلى مستشفى في فيينا». ومع ذلك كان الطفل قد عانى من نقص الأوكسجين لوقت طويل للغاية ولم يبق على قيد الحياة. وتم العثور على الأم / 27 عاما/ حيث كانت جالسة بالقرب من دورة المياه. وأضاف المتحدث أنها «كانت تبدو متوترة». وأوضح أنه لم تتضح بعد الدولة التي تقيم فيها المرأة والوجهة التي كانت تعتزم السفر إليها.