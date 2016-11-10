دعوة لمسيرة جديدة في المغرب احتجاجاً على مقتل بائع الأسماك





الحسيمة (المغرب)- الأناضول- دعت “اللجنة الشعبية المؤقتة” المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة، شمالي المغرب، عقب مقتل بائع أسماك، خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته نهاية الشهر الماضي، إلى مسيرة احتجاجية جديدة، اليوم الجمعة، تزامنا مع احتضان البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″.

وقال نبيل أحمجيق، أحد أعضاء اللجنة، في تصريح لـ “لأناضول”، إن “الناشطين المؤطرين للاحتجاجات بالحسيمة قاموا بإعداد ملف مطلبي وطني في صيغة أولية، ليتم مناقشته مع المحتجين اليوم الجمعة وتعديله، قبل الإعلان عنه”.

وتضمن مشروع الملف المطلبي، الذي حصل مراسل “الأناضول” على نسخة منه، ما يزيد عن 20 مطلبا، تصب بمجملها في سياق النهوض بإقليم الحسيمة اقتصاديا واجتماعيا، ورفع “التهميش والإقصاء” عن المنطقة.

كما يُطالب المشروع، الذي سيتم تلاوته خلال المسيرة الاحتجاجية التي ستُنظم في الساحة الكبرى وسط مدينة الحسيمة، اليوم، تقديم كل المتورطين في مقتل تاجر الأسماك، محسن فكري، إلى القضاء، والإعلان عن تفاصيل التحقيق في القضية الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

كما يدعو إلى إعادة فتح التحقيق في واقعة العثور على جثث خمسة شبان محروقة في الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة في 20 فبراير/شباط 2011، خلال ما عرف بأحداث “الربيع الديمقراطي”.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو مسجل يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي، لكمية من الأسماك في مدينة الحسيمة قبل رميها في آلة لشفط النفايات.

وسُمع في المقطع المسجل صوت يدعو إلى “طحن” صاحب الأسماك المصادرة الشاب “محسن فكري” بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.

وتسبب حادث وفاة فكري بمظاهرات ومسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المغرب، وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة.

والأسبوع الماضي، أعلن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن “قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمراً بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة محسن فكري، في حين قرر مواصلة التحقيق مع ثلاثة آخرين في حالة سراح”.

وقال بيان للوكيل العام للملك، إن “من بين المعتقلين اثنين من رجال السلطة (الشرطة)، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري (رسمية)، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة عمّال بشركة النظافة”.

يذكر أن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 22″، انطلقت الإثنين الماضي، في مدينة مراكش، وسط المغرب، وتمتد من الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري.