وزيرة الدفاع الألمانية لترامب: حلف الأطلسي ليس مشروعا تجاريا

برلين- رويترز- قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يوضح موقفه من روسيا ويفهم أنه يجب التعامل مع حلف شمال الأطلسي كتحالف يقوم على القيم المشتركة وليس مشروعا تجاريا.

وقالت أورسولا فون دير ليين لبرنامج حواري في محطة تلفزيون (زد دي إف) الليلة الماضية “ما نأمل أن يقوله له مستشاروه وما يحتاج أن يعرفه هو أن حلف شمال الأطلسي ليس مشروعا تجاريا. ليس شركة”. وأضافت “لا أعرف كيف ينظر إلى الحلف”.

وخلال حملته الانتخابية هدد ترامب بالانسحاب من تحالفات واشنطن في أوروبا ما لم تنفق أوروبا ما يكفي على الدفاع.

وقالت فون دير ليين “لا يمكنك أن تقول إن الماضي لا يهم وإن القيم المشتركة غير مهمة وتحاول بدلا من ذلك أن تكسب أموالا من الحلف بقدر ما تستطيع″.

وحذرت الوزيرة الألمانية ترامب من التقارب أكثر مما ينبغي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأشارت إلى أن الحلف وقف إلى جانب الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.

وتابعت “على دونالد ترامب أن يحدد بوضوح في أي جانب هو. هل هو في جانب القانون والسلام والديمقراطية أم أنه لا يعبأ بكل ذلك ويتطلع إلى صديق وثيق (بوتين)”.

كان ترامب قد عبر عن إعجابه بالرئيس الروسي الذي يدين الغرب أفعاله في أوكرانيا.