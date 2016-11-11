وفاة حاكم منطقة تركية بعد إصابته بانفجار في جنوب شرق البلاد

اسطنبول- رويترز- قالت وكالة الأناضول للأنباء ووسائل إعلام تركية أخرى الجمعة إن حاكم منطقة أصيب في هجوم بقنبلة على مكتبه في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية توفي في المستشفى.

وقال مكتب حاكم إقليم ماردين إن من يشتبه في أنهم مسلحو حزب العمال الكردستاني نفذوا الهجوم الخميس في منطقة دريك في الإقليم بعبوة بدائية الصنع مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وكان حاكم منطقة دريك محمد فاتح صافيتورك من بين الثلاثة إذ أصيب بحروق من الدرجة الثانية. وذكرت وكالة دوجان للأنباء أنه توفي في مستشفى بمدينة غازي عنتاب صباح الجمعة بعد أن نقل إلى هناك بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج.