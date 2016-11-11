حريق مصنع ملابس في العاصمة الهندية يسفر عن مصرع 13 شخصاً

نيودلهي- الأناضول- أعلن مسؤول حكومي، الجمعة، اندلاع حريق في مصنع للملابس، في الضواحي الشرقية للعاصمة الهندية، نيودلهي. وأسفر عن ضحايا.

وقال ناريش ماثور، المسؤول الحكومي في ولاية “أوتار بارديش” (شمال)، إن 13 شخصًا لقوا حتفهم، فيما جرح 9 آخرون، 4 منهم في حالة حرجة، جراء الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في بلدة “صاحي باباد” الصناعية.

وأضاف أن “العديد من سيارات الإطفاء سيطرت على الحرائق، بعد محاولة استمرت ساعات”.

وأشار المسؤول “أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق”.

وتعد ظاهرة حرائق المصانع شائعة في الهند، حيث تتهاون السلطات في فرض معايير صارمة من أجل السلامة المهنية.