ولي العهد في تايلاند يعود لممارسة مهامه الرسمية

بانكوك- د ب أ- من المقرر أن يرأس ولي العهد في تايلاند الأمير ماها فاجيرالونجكورن مراسم تخريج طلاب بجامعة في العاصمة بانكوك مطلع الأسبوع المقبل، وهي أول مهمة رسمية يقوم بها منذ مراسم الجنازة الملكية التي أقيمت لوالده الملك الراحل بهوميبول أدولياديل.

وأكدت جامعة ثاماسات لوكالة الأنباء الألمانية أن ولي العهد سوف يرأس مراسم تخريج الطلاب المقررة يومي السبت والأحد المقبلين.

ويذكر أن تسليم شهادات التخرج للطلاب تعتبر من الواجبات الرسمية لأفراد العائلة الملكية في تايلاند. وكان الملك الراحل بهوميبول كثيرا ما يوكل هذه المهمة لأبنائه.

وذكرت جامعة ثاماسات أن ولي العهد يقوم بتسليم شهادات التخرج الخاصة بالجامعة منذ عشر سنوات، بعدما تزايدت الأدوار والمهام الرسمية التي يقوم بها مؤخرا.

ومن المقرر تتويج ولي العهد ملكا للبلاد خلال عام بعد إحراق جثمان والده الملك الراحل بهوميبول.