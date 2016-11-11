رئيس الأركان التركي يتفقد وحدات الجيش المرابطة على الحدود مع العراق

أنقرة- الأناضول- أجرى رئيس الأركان التركي خلوصي أكار زيارة تفقدية لوحدات الجيش التركي في قضاء سينوب الحدودي مع العراق وسوريا في ولاية شرناق برفقة قادة القوات في الجيش التركي.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان، إن أكار تفقد الخميس، سير عمليات مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن الحدود، ومكافحة التهريب في القضاء، كما تفقد الأسلحة والذخائرة التي تمت مصادرتها خلال العمليات.

وهنأ أكار الجنود المشاركين في العمليات، قائلا إن العمليات البرية والجوية التي أدت إلى القضاء على عدد كبير من الإرهابيين داخل وخارج تركيا، والتي يشارك بها الجيش وقوات الدرك والشرطة وحراس القرى ستستمر حتى القضاء على آخر إرهابي، ودون إلحاق أي ضرر بالمدنيين.