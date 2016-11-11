ترامب يؤيد مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية مباشرة دون وسيط

القدس المحتلة- الأناضول- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تأييده لمفاوضات فلسطينية-إسرائيلية مباشرة دون وسيط دولي.

وتبنى ترامب، بذلك موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الداعي إلى مفاوضات مباشرة دون أي تدخل دولي.

وقال ترامب، في رسالة مقتضبة إلى صحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة من نتنياهو، إن السلام “يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين أنفسهم وليس أن يفرض من قبل آخرين. إسرائيل والشعب اليهودي يستحقون ذلك”.

وأضاف: “أعتقد أن حكومتي يمكن أن تلعب دورا هاما في مساعدة الطرفين على التوصل إلى سلام عادل ودائم”.

وتابع: “أنا أحب وأحترم إسرائيل ومواطنيها. إسرائيل والولايات المتحدة لديهما الكثير من القيم المشتركة، مثل حرية التعبير، وحرية العبادة وأهمية منح الفرص لجميع المواطنين لتحقيق أحلامهم”.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب: “إنني أتطلع إلى تعزيز العلاقة بين بلدينا والتي لا يمكن قطعها”.

وتابع: “أنا أعلم جيدا أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والمدافع الوحيد عن حقوق الإنسان، وأنها تمثل شعاعا من ضوء الأمل للكثير من الناس″.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها، والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967.