بارزاني يدعو لابعاد الجماعات المسلحة غير الرسمية عن معركة الموصل وما يليها

أربيل- الأناضول- دعا مسؤول بمجلس أمن الإقليم الكردي في العراق، الجمعة، الى ابعاد القوات والجماعات المسلحة غير الرسمية عن معركة الموصل والمرحلة التي تليها.

جاء ذلك خلال لقاء مسرور بارزاني، مستشار مجلس أمن الإقليم الكردي، الجنرال ستيفن تاونسند، القائد الجديد للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، في مدينة أربيل.

وقال بارزاني وفق بيان صدر عن مكتبه اعلامي، “الجماعات المسلحة التي لا تنتمي للمؤسسات العسكرية الرسمية والتي تعمل خارج المؤسسات القانونية في العراق يجب ألا يكون لها دور في عملية تحرير الموصل، أو التدخل في المرحلة التي تلي عملية التحرير”.

وأكد البارزاني، أهمية التنسيق القائم بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في عملية تحرير الموصل وعلى ضرورة تأمين المزيد من المتطلبات العسكرية للبيشمركة.

وناقش المسؤولان، آخر مستجدات المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية في كل من سوريا والعراق.

من جهته، أشاد الجنرال تاونسند بالتقدم المحرز من جانب قوات البيشمركة، وقوات الأمن العراقية في عمليات التحرير.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، من الجيش والشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (قوات عشائرية سنية)، إلى جانب “البيشمركة” (قوات الإقليم الكردي)، وبغطاء من التحالف الدولي.

واستعادت القوات المشاركة في العملية خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من التنظيم المتشدد. كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية، ووصلت مشارفها الشمالية، فيما سيطرت قوات البيشمركة على مدينة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل).