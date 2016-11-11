البابا فرنسيس عن ترامب: ما يشغلني هو الفقراء

مدينة الفاتيكان- رويترز- رفض البابا فرنسيس إبداء حكم شخصي على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة إيطالية الجمعة وقال إن كل ما يشغله هو تأثير قرارات الساسة على الفقراء.

وردا على سؤال من صحيفة لا ريبوبليكا عن رأيه في قطب العقارات الذي فاز بالانتخابات الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء قال البابا الأرجنتيني الأصل “لا أصدر أحكاما على الناس ورجال السياسة. أريد فقط أن أعرف المعاناة التي يسببها سلوكهم للفقراء والمهمشين”.

وأضافا البابا أن أكثر ما يقلقه في هذه اللحظة هو اللاجئين والمهاجرين وأكد “يجب أن نهدم الجدران التي تسبب الفرقة”.

وفي وقت سابق من العام قال البابا تعليقا على موقف ترامب من الهجرة والذي تضمن تعهده في الحملة الانتخابية ببناء سور على الحدود الأمريكية المكسيكية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين إنه “ليس مسيحيا”.