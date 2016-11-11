وفاء عامر تلغي كل ارتباطاتها الفنية من أجل والدتها

القاهرة ـ طمأنت الفنانة المصرية وفاء عامر جمهورها على حالة والدتها الصحية، بعد إجرائها عملية جراحية في إحدى المستشفيات الألمانية الكبرى.

الفنانة المصرية أكدت، في تصريحات صحافية، أن حالة والدتها مستقرة، ومن المقرر مغادرتها المستشفى قريبا، حيث قالت:”صحة والدتي تحسنت كثيراً وسوف تغادر المستشفى قريباً”.

وفاء أكدت أنها أوقفت نشاطها الفني، وألغت كل ارتباطاتها الفنية، حتى تطمئن على حالة والدتها الصحية، مشيرة إلى أن شقيقتها ايتن اتخذت نفس الموقف.

وكانت والدة وفاء عامر، قد خضعت يوم الأثنين الماضي لجراحة خطيرة في العمود الفقري بألمانيا، وتتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة.

يُذكر أن وفاء عامر لم تنتهي بعد من تصوير الجزء الثالث من مسلسل “شطرنج”، مع الفنان نضال الشافعي.