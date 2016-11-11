الفنان الشعبي المصري حمادة الليثي يتعرض للتحرش أثناء إحيائه حفلًا

القاهرة ـ قال الفنان الشعبي حمادة الليثي انه تعرض للتحرش من معجبة أمام زوجته في إحدى حفلاته.

وروى خلال استضافته في برنامج “نفسنة” الذي يعرض على قناة “القاهرة والناس″ تفاصيل ما حصل معه على المسرح وسط ضحك الفنانة انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة، وقال أنه أثناء إحيائه لحفل ما، وخلال غنائه فوجئ بأحد معجباته مقبلة نحوه بسرعة، ولم يستطع الأمن إيقافها، ومرت سريعاً، فظن أنها ربما تريد أن تتصور معه أو تسلم عليه، لكن فوجئ بها تقوم بتقبيله بصورة مريبة ومحرجة للغاية.

واضاف الليثي ان الموقف مخجل وغير متوقع، بينما تقبلت زوجته الموضوع بسلاسة.