كاميرات المراقبة تفضح كل ما حدث بين سعد لمجرد والفتاة

باريس ـ أكد محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، إبراهيم الراشدي أن كاميرات المراقبة في الفندق كشفت ما حدث في الليلة التي اتُهم فيها سعد بالاغتصاب.

وبينت الكاميرات عدم وجود أي احتجاز أو اغتصاب، وقال إن الفتاة التي قدمت الشكوى ما هي إلا صديقة عادية. وتابع أنه لم يجري بين سعد والفتاة أي لقاء حميمي في تلك الليلة.

وأضاف الراشدي أنهم كانوا قد قدموا ضمانات للمحكمة ليتمكن لمجرد من التمتع بالسراح المؤقت إلا أن المحكمة رفضت ذلك إلى أن تحدث مواجهة بين سعد لمجرد والفتاة التي تقدمت بالشكوى.