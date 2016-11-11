مقدمّة برامج إسبانيّة في موقف مُحرج بعد سقوط فستانها

لندن ـ تعرّضت مقدمّة البرامج الإسبانيّة “تانيا لاسيرا” لموقف محرج للغاية أثناء تصوير حلقة من برنامجها الخاصّ، بعد أن سقط فستانها وظهر ثدياها.

وفي الفيديو، يظهر شابان وهما يضعان علبة الميكروفون على الجهة الخلفية لفستان تانيا، لكن هذا الأخير لم يثبت جيداً فاستعانت المقدّمة بشابّة موجودة على المسرح، الأمر الذي أدى إلى سقوط الفستان وظهور صدر تانيا.

يُشار إلى أنّ مقطع الفيديو لم يتمّ حذفه من الحلقة وسيُعرض كاملاً، بالإضافة إلى أنّ القيمين على البرنامج نشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنّه من اللحظات التي لا تنسى.