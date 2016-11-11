فتاة صينية تعرض نفسها للبيع لعلاج والدتها

بكين ـ عرضت فتاة صينية تبلغ من العمر 19 عامًا نفسها على موقع التواصل الأكثر استخدامًا في الصين “we chat” لمن يدفع أكثر، لجمع المال لعلاج والدتها من السرطان.

وتقول تساو منجيان أنها تربت في منزل ريفي في مدينة جوجو جنوب الصين مع والدتها التي تبلغ من العمر 45 عام، وكانت تعمل مزارعة طوال حياتها وبدأت صحتها تتدهور بسرعة جدًا بعد أن تم تشخيص مرضها بالسرطان.

وقال الأطباء للفتاة إن علاجها سيكلف حوالي 35000 يوان صيني المبلغ التي لم تتحمل الأسرة دفعه، لذلك قررت أن تبيع نفسها بأي وسيلة علي الإنترنت.

وتقول أنها علي استعداد أن تفعل كل ما يطلبه منها المشتري بعد هذه الصفقة، وبعد إجراء العملية لوالدتها وهي لن ترجع في إتفاقها وسوف تبيع نفسها لمن يدفع أكثر.

وجذبت تساو الآلاف من التعليقات، واعرب الكثيرين عن تعاطفهم معها، وتأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من صدق رواية الفتاة، وذلك من خلال إجرائها إتصالاً مع هوانج تشي مؤسس جمعية خيرية صينية، وأكد على كلام الفتاة وروايتها وذلك بعد ما قام بزيارة والدتها في المستشفى.