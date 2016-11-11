ضبط فتاة ظهرت ترقص وتشرب الخمر على ظهر سيارة في السعودية ـ فيديو

الرياض ـ أعلنت شرطة الرياض عن ضبط ثلاثة شبان وفتاة جميعهم سعوديو الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد مقاطع الفيديو التي أثارت ضجة واسعة في الأيام القليلة الماضية، وتظهر شابا وفتاة “يجاهران بالمعصية” على طريق عام بالمملكة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أن رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا من فك طلاسم المقاطع المنتشرة رغم تعمد الأشخاص التخفي ونزع لوحات السيارات المشاركة في المقطع واختيار موقع ناءٍ عديم الدلالة.

وبحسب ما ذكرت الشرطة، فقد أقر الموقوفون بصلتهم بالمقاطع المتداولة.

وأظهر مقطع فيديو، فتاة ترتدي ملابس تشبه ملابس السهرات والراقصات، وهي ترقص على ظهر سيارة من طراز بي ام دبليو على شاطئ بحر جدة، مُغطية وجهها بشماغ والى جانبها صديقها الذي صعد على ظهر السيارة ليستكمل الرقص معها.

الفتاة كانت اولا لوحدها على ظهر السيارة حيث صعدت عن طريق فتحة السقف بالسيارة مغطية وجهها بشماغ صديقها واخذت تتمايل وترقص بينما تحمل في يدها زجاجة خمر كما يظهر بالفيديو ليتفاعل الموجودون معها عبر التصفيق والتصوير والتصفير ليلحق بها صديقها ويقوم باستكمال الرقصة الى جانبها.

ودشن المغردون هاشتاق حمل اسم “#راعي_بي_ام_يجاهر_بالمعصيه” وقول عبروا فيه عن غضبهم وسخطهم من الفيديو مطالبين الجهات المختصة بسرعة البحث والتحري والقبض على الفتاة وصديقها.