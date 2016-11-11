صراع إيطالي على لاعب مانشستر يونايتد

لندن ـ كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن رغبة نابولي في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لموقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن نابولي أبدى رغبة كبيرة في الظفر بخدمات ديباي، وبدأ مسؤولو النادي في التواصل مع وكلاء اللاعب.

ويعاني ديباي (22 عاما) من عدم المشاركة بشكل مستمر مع الشياطين الحمر، وتهميش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو له، وأكدت عدة تقارير خلال الأيام الماضية، اقتراب اللاعب من الرحيل على سبيل الإعارة.

ويسعى ديباي للحصول على عرض، يضمن له المشاركة بشكل أساسي، حيث لا يريد الرحيل من أجل الجلوس على دكة البدلاء مرة آخرى.

وسيشتعل الصراع على ديباي، نظرًا لاهتمام روما وميلان بالتعاقد معه في يناير/كانون ثان المقبل.