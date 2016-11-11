مقتل 14 عنصراً من حزب العمال الكردستاني وسط تركيا إثر قصف لطائرات بدون طيار

تونجلي – د ب أ – أكدت القوات المسلحة التركية، عثورها على 14 جثة من عناصر حزب العمال الكردستاني في ولاية تونجلي وسط البلاد إثر قصف جوي شنّته طائرات بدون طيار، طبقاً لما ذكرته وكالة “الاناضول “التركية للانباء الجمعة.

وأشارت القوات المسلحة إلى أنها عثرت على جثث المسلحين في منطقة “وادي بالي” أثناء تمشيط المنطقة، بعد قصف جوي شنته طائرات بدون طيار تركية في وقت سابق.

وذكر البيان أنَّ خمسة من المسلحين المقتولين هم من النساء.

وضبطت القوات المسلحة أثناء عملية التمشيط كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمؤن.

ودأبت الجماعة المسلحة على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف مدنيين وعناصر الأمن، جنوبي، وجنوب شرقي البلاد.

واسفرت هجمات حزب العمال الكردستاني، منذ ان استأنف نشاطه المسلح في تموز/يوليو عام2015 ، عن مقتل نحو 700 من عناصر قوات الامن والجيش والمدنيين، فيما قتل نحو 8 آلاف عنصر من الحزب في عمليات امنية.