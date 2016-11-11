إدوارد سنودن: حماية البيانات تفوق في اهميتها انتخاب دونالد ترامب

أمستردام – د ب أ – قال إدوارد سنودن، الموظف السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، الخميس إن مراقبة الحكومات للمواطنين مشكلة عالمية تفوق في الأهمية بكثير انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وذكر سنودن إنه كان يتابع الانتخابات الأمريكية عن كثب، وكان يتحدث عبر الإنترنت إلى هولندا من منفاه في روسيا.

وقال سنودن في رد على أسئلة مباشرة عبر الإنترنت من الجمهور في أمستردام: “ما يتعين علينا أن نبدأ في التفكير فيه الآن ليس (كيفية الدفاع عن الرئيس دونالد ترامب؟)”.

وأضاف: “لكن، كيف ندافع عن حقوق الجميع، في كل مكان، بغض النظر عما يتعلق باختصاص السلطات، ودون وضع للحدود في اعتبار ؟”

يشار إلى أن الموظف السابق بوكالة المخابرات المركزية السابق، الذي عمل أيضا مع وكالة الأمن القومي “إن إس إيه”، مطلوب من قبل سلطات الولايات المتحدة لإفصاحه عن وثائق سرية في حزيران/ يونيو 2013، والتي بينت القدر الذي تجسست الولايات المتحدة به على مواطنيها.

كما انتقد سنودن الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما في مناقشة يوم الخميس.

وأضاف سنودن: “يجب أن نتوخى الحذر بشأن الثقة أو الخوف المفرطين فيما يخص عمل المسؤولين المنتخبين”.

وتابع: “في نهاية المطاف، هو مجرد رئيس للبلاد”.