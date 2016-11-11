 الاتحاد الأوروبي يستبعد إجراء محادثات جديدة بشأن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب

بروكسل – د ب أ – استبعدت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم الجمعة، إجراء مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار بعد أيام من فوز دونالد ترامب بشكل مفاجئ بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت مالمستروم قبل اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي: “مع وجود رئيس أمريكي جديد منتخب، لا نعرف في الحقيقة ما الذي سوف يحدث”.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث يقول المؤيدون إن الاتفاقية ستعزز معدلات النمو وفرص العمل للجانبين، فيما يخشى المعارضون للاتفاقية من أنها سوف تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المستهلكين والموظفين المحليين.

وأضافت مالمستروم: “اعتقد أن هناك أسباب قوية للاعتقاد أنه سيكون هناك تجميد لاتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار، لأنها لن تكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة”.

وقال ماتياس ماشنيج سكرتير الدولة بوزارة التجارة والطاقة الألمانية: “علينا أن ننظر إلى ما سوف يحدث مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وكيف يمكن أن نمضي قدما، وما إذا كنا سنسعي للتوصل إلى اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار”.

وأضاف: “هذا بالطبع قرار الإدارة الأمريكية الجديدة”.

ويمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرابة خمسين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقرابة ثلث حجم التجارة العالمية، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي.