الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية أعدمت العشرات وخزنت كيماويات

جنيف - رويترز – قالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أعدموا المزيد من الأشخاص في مناطق محيطة بالموصل هذا الأسبوع، وإن هناك تقارير عن تخزينه كميات من الأمونيا والكبريت في مواقع مدنية ربما لاستخدمها كأسلحة كيماوية.

وأضافت شمداساني استناداً لمعلومات مصادر على الأرض، أن مقبرة جماعية تحوي أكثر من 100 جثة في بلدة حمام العليل ما هي إلا واحدة من عدة ساحات نفذ فيها التنظيم عمليات قتل. ومن بين المصادر رجل تظاهر بأنه ميت خلال عملية إعدام جماعي.

ويتم تنفيذ عمليات إعدام علنية لاتهامات “بالخيانة والتواطؤ” مع القوات العراقية التي تحاول استعادة الموصل أو بسبب استخدام الهواتف المحمولة التي يحظرها التنظيم أو لمحاولة الفرار.

وقالت شمداساني إن التنظيم نشر في طرقات البلدة القديمة في الموصل أفراداً يرتدون أحزمة ناسفة -ربما كانوا صبية أو أطفالاً- و”وزع″ نساء مختطفات على مقاتليه أو أبلغهن بأنهن سيرافقن قوافله.