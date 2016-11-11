ولي عهد أبو ظبي مهاتفاً ترامب: أتطلّع للعمل معاً

ابوظبي - الأناضول – هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دونالد ترامب، الجمعة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم، إن محمد بن زايد، أكد خلال الاتصال الهاتفي على “قوة ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأعرب بن زايد، عن تطلعه إلى “تعزيز هذه العلاقات على كل المستويات، والعمل معاً من أجل تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة”.

وعبّر عن تمنياته لترامب بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته في قيادة الولايات المتحدة.

ويعد ولي عهد أبوظبي، ثاني زعيم خليجي يهاتف ترامب، بعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفاز المرشح الجمهوري، ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.