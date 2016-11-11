رئيس وزراء تركيا: الحزب الحاكم يأمل في دعم القوميين لتعديل الدستور

أنقرة – رويترز – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يأمل في إجراء التعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس رجب طيب إردوغان المزيد من السلطات بدعم من حزب الحركة القومية المعارض.

والتقى يلدريم بزعيم الحزب دولت بهجلي الخميس لمناقشة تعديل الدستور. ونشر بهجلي تغريدات على تويتر بعد اللقاء أشار فيها إلى أن حزبه قد يدعم التعديلات الدستورية التي قد تعطي إردوغان سلطات رئاسية أوسع يسعى إليها منذ فترة طويلة.

وقال يلدريم في كلمة من بلدة ريزة المطلة على البحر الأسود أذاعها التلفزيون التركي على الهواء، “السيد بهجلي زعيم حزب الحركة القومية أعطى الأولوية مجددا لمستقبل البلاد ببصيرة ووطنية منحياً الأهداف السياسية جانباً. سنجري التعديلات الدستورية مع حزب الحركة القومية.”