مسؤول كردي بارز يدعو إلى إبعاد القوات المسلحة غير الرسمية عن معركة تحرير الموصل

اربيل – د ب أ – دعا مستشار مجلس امن اقليم كردستان مسرور البارزاني، الجمعة، الى ابعاد القوات والجماعات المسلحة غير الرسمية عن معركة الموصل والمرحلة التي تليها.

وقال البارزاني، خلال لقائه الجنرال ستيفن تاونسند، القائد الجديد للتحالف الدولي ضد الدولة الاسلامية، في مدينة أربيل إن “الجماعات المسلحة التي لا تنتمي إلى المؤسسات العسكرية الرسمية والتي تعمل خارج المؤسسات القانونية في العراق يجب ألا يكون لها دور في عملية تحرير الموصل أو التدخل في المرحلة التي تلي عملية التحرير”.

وأكد على “أهمية التنسيق القائم بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في عملية تحرير الموصل،وعلى ضرورة تأمين المزيد من المتطلبات العسكرية للبيشمركة”.

وناقش المسؤولان، آخر مستجدات المعارك ضد تنظيم الدولة في كل من سوريا والعراق.

من جهته، أشاد الجنرال تاونسند بالتقدم المحرز من جانب قوات البيشمركة، وقوات الأمن العراقية في عمليات التحرير.

يشار الى ان معركة استعادة الموصل انطلقت في الـ17 من تشرين اول/اكتوبر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سنة)، إلى جانب “البيشمركة”.