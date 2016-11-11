رسالتان سعوديتان لوزير الخارجية اللبناني من القائم بالأعمال السعودي

بيروت- د ب أ- نقل القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل الجمعة رسالتين سعوديتين، الأولى من السلطات السعودية، والثانية من نظيره السعودي عادل الجبير.

وقال مصدر رسمي لبنان إن باسيل استقبل الجمعة القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري في مكتبه في الوزارة في بيروت، حيث “نقل البخاري رسالتين للوزير باسيل، واحدة من السلطات السعودية والثانية من نظيره وزير الخارجية السعودي عادل الجبير”.

وأضاف المصدر أن باسيل بحث مع البخاري “المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة”.

ولم يكشف المصدر ما جاء في هاتين الرسالتين.