ممثل خامنئي: يحذر من افتتاح الاتحاد الأوروبي ممثلية له في طهران

إسطنبول- الأناضول- حذّر ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية محسن مجتهد شبستري، من افتتاح الاتحاد الأوروبي ممثلية له في العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية، أفاد شبستري في خطبة الجمعة أنَّ الممثلية ستكون بمثابة “عش للتجسس″ ولن تخدم مصالح المجتمع الإسلامي في إيران.

وقال ممثل خامنئي: “إن افتتاح الاتحاد الأوروبي ممثلية له في طهران، لن يكون في خدمة مصلحة المجتمع الإسلامي، لأن هذا المكتب في المستقبل سيكون عشا للتجسس والفتنة بالنسبة للغرب”.

واتهم شبستري أسماء في الحكومة الإيرانية تحمل إلى جانب الجنسية الإيرانية جنسيات دول غربية كأمريكا وبريطانيا، بالسعي من أجل افتتاح الممثلية.

وأشار شبستري إلى أنَّ الممثلية في حال افتتاحها ستدعم المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية في إيران، والمثليين جنسيا، بحجة حماية حقوق الإنسان، كما اتهمها بأنها ستعمل على تطبيع علاقات إيران بإسرائيل.

وعقب توصل الدول الكبرى (5+1) في يوليو/ تموز 2015 إلى اتفاق مع طهران بالعاصمة النمساوية فيينا، تقدم الاتحاد الأوروبي بطلب رسمي بافتتاح ممثلية له في العاصمة طهران.