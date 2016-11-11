ترامب يشيد “بحماس″ المحتجين بعد وصف مظاهراتهم بأنها “ظالمة”

واشنطن- نيويورك- رويترز- أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة بالمتظاهرين لكونهم “محتجين متحمسين” تحرضهم وسائل الإعلام.

وقال ترامب في تعليق على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة “تروق لي حقيقة أن مجموعات صغيرة من المحتجين الليلة الماضية كان لديهم الحماس من أجل بلدنا العظيم. سنتلاقى جميعا ونكون فخورين!”.

كان ترامب قد كتب الليلة الماضية على تويتر قائلا “كانت هناك انتخابات رئاسية مفتوحة وناجحة جدا. والآن يحتج محتجون محترفون يحرضهم الإعلام. هذا ظلم بين!”.

وخرجت مظاهرات اتسمت في معظمها بالسلمية والنظام فيما لا يقل عن ثماني مدن في أعقاب هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الثلاثاء. وعبر المتظاهرون عن قلقهم من أن يضر ترامب بالحقوق المدنية للأمريكيين.