منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم الجهاديين والنظام السوري باستخدام أسلحة كيميائية

لاهاي- أ ف ب- اتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجمعة الجهاديين وسلطات النظام السوري بانتهاك معاهدتها من خلال اللجوء الى استخدام اسلحة محظورة، بحسب عدة مصادر.

وقال مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة، وطلب عدم كشف هويته، انه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.

وأيد 28 من الدول الاعضاء ال 41 في المكتب التنفيذي، قرارا اقترحته اسبانيا يعبر عن “قلق بالغ” بشان نتائج تحقيق انجزه خبراء للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، بحسب مصدر آخر طلب هو ايضا عدم كشف هويته.

ومن الدول التي ايدت القرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وصوت ضد القرار روسيا والصين وايران والسودان.

لكن القرار حصل على ثلثي الاصوات الضرورية لتبنيه، رغم ان المكتب التنفيذي عادة ما يعمل وفق قاعدة التوافق.

ويطلب القرار من المنظمة زيادة اجراءات التثبت في سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “ان هذا القرار يؤكد ان نظام الاسد وداعش مسؤولان عن استخدام اسلحة كيميائية مقرفة ضد مدنيين”.

وأضاف “هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الاسلحة البشعة”.

وانضمت سوريا رسميا الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية في تشرين الاول/اكتوبر 2013.