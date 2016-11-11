علويون وأكراد يتظاهرون في غرب ألمانيا ضد إردوغان





كولونيا- د ب أ- ينظم حوالي 30 ألف شخص من العلويين والأكراد في الثانية عشرة من ظهر غد السبت مظاهرة بمدينة كولونيا غرب المانيا ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

كان حوالي 6500 كردي تظاهروا يوم السبت الماضي في المدينة نفسها ضد قرارات القبض على قيادات كردية في تركيا رافعين رايات كتب عليها “إردوغان إرهابي” و “إردوغان فاشي”.

يصل عدد العلويين في تركيا، وفقا لتقديرات الخبراء، إلى عشرين مليون شخص يمثلون ثاني أكبر مذهب ديني من حيث العدد بعد السنة هناك.

أعلن منظمو المظاهرة ان المتحدث الرئيسي فيها سيكون رئيس اتحاد الصحفيين الألمان فرانك إيبرال.