أوباما سيلتقي حلفاء أوروبيين والرئيس الصيني لطمأنتهم بعد فوز ترامب





واشنطن- أ ف ب- اعلن البيت الابيض الجمعة ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سيلتقي ابرز الحلفاء الاوروبيين للولايات المتحدة والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال رحلة تشمل ثلاث دول الاسبوع المقبل لطمأنتهم بعد فوز دونالد ترامب المفاجىء بالرئاسة.

وسيلتقي اوباما قادة بريطانيا وفرنسا والمانيا خلال زيارة الى برلين، وسيعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الصيني على هامش قمة آسيا-المحيط الهادىء في ليما بالبيرو، كما اعلن ابرز مستشار لاوباما بن رودس.

وقد اثار انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة مفاجأة في العالم ومخاوف بسبب مواقفه المثيرة للجدل خلال حملته الانتخابية.

وخلال الحملة الانتخابية الطويلة، أبدى ترامب شكوكا ازاء التحالفات الطويلة الامد والاتفاقات العالمية حول المناخ والبرنامج النووي الايراني، وبدا الى جانب روسيا في قضايا سياسية مهمة.

وأضاف رودس “نتوقع ان تكون الانتخابات الموضوع الرئيسي في اذهان الجميع، في كل مكان سنذهب اليه”.

ويريد البيت الابيض التاكيد ان الادارات السابقة، من جمهورية وديمقراطية، تمسكت بالتحالفات مع اوروبا واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال رودس “هناك بعض الامور التي تستمر منذ عقود من الزمن”.

لكنه اقر بان “الادارة الجديدة ستتخذ القرارات الخاصة بها. في اثينا مهد الديمقراطية، سيلقي اوباما خطابا بابعاد تاريخية”.

وتابع رودس “ان اوباما سيتطرق الى “ضرورة الاستجابة بفعالية للقضايا التي تثيرها العولمة”.

وأشار الى ان ذلك يتضمن تداعيات تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي والانتخابات الاميركية.