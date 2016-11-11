﻿جدل حول التزام ترامب بوعده محاكمة كلينتون…. واقتراح بعفو خاص يصدره أوباما

واشنطن ـ «القدس العربي»: بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، برز تساؤل حول إمكانية تحقيق الأخير للتعهد الذي قطعه أمام 66 مليون أمريكي بمحاكمة المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، ووضعها خلف القضيان.

وأكد خلال حملته الانتخابية، بأن إدارته ستحاكم كلينتون خلال المناظرة الثانية، لترد الأخيرة، بأنه «أمر جيد أن ترامب ليس في موقع المسؤولية». لكن ترامب الآن بات في موقع المسؤولية، ما يعني أن كلينتون قد ستجد نفسها في موقع خطر للغاية.

وخاطب ترامب، كلينتون في المناظرة، بالقول: «سأصدر توجيهات إلى مدع خاص للنظر في وضعك لأنك أطلقت الكثير من الأكاذيب والخدع بشكل لم سبق له مثيل ودمرت حياة الكثير من الناس، أعمالك وصمة عار تدعو إلى الخجل».

ووفقاً لما قاله المعلق التلفزيوني، غريغ جاريت، فـ«العار هو أقل مخاوف كلينتون في الوقت الراهن لأن الادانات والتهديدات بالسجن تبدو مخاوف أكثر الحاحاً».

الرئيس المنتخب وصف منافسته السابقة مراراً بـ«الملتوية» وسط الهتافات الصاخبة لأنصاره الذين ينتظرون منه الوفاء بتعهده لأن كسر الوعد بالنسبة لهم سيعني بأن مرشحهم المفضل، هو عبارة عن منافق.

ومن السهل معرفة العقاب المنتظر للرئيس الذي يغضب أنصاره حيث لم يحترم بوش الأب تعهداته بعدم فرض ضرائب جديدة، فما كان من الناخبين إلا اختيار رجل من ولاية أركنساس، يدعى بيل كلينتون.

ترامب وعد في خطاب النصر بعد الانتخابات بـ«المصالحة والوئام»، كما تحدث عن شفاء جروح الأمة وتوحيد الشعب. هذه مؤشرات تمنح بصيص الأمل لكلينتون وتفيد بأنه لن ينفذ تعهداته.

وفي الواقع، من الصعب جداً الوفاء بهذا التعهد المتهور لأن محاكمة كلينتون ستعني حرباً شعبية ضد ترامب، فضلاً عن اتهامه بـ«الحقد والتفاهة»، كما أن الحزب الديمقراطي في الكونغرس لن يسمح بتمرير إجراءات في هذا السياق.

أعداء ترامب الذين تعهد بمعاقبتهم في حملته الساخنة يحتلون قائمة طويلة، إضافة إلى كلينتون، هناك النسوة اللواتي رفعن قضايا ضد الملياردير المنتخب، بتهم من ضمنها «الاغتصاب والتحرش الجنسي»، ناهيك عن وسائل الإعلام، وخصومه السياسيين داخل الحزب الجمهوري وخارجه.

ويقترح محللون وسياسيون، للخروج من هذا المأزق، أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بإصدار عفو خاص عن كلينتون يمنع التحقيقات والمحاكمات في المستقبل. لكن، من المستبعد أن يقوم أوباما بذلك، فالمخاطر ضد كلينتون ليست كبيرة جداً ولا مصلحة لأوباما في إيقاف أي عمل متهور لترامب من شأنه تدميره في الساحة السياسية والشعبية مثل السعي إلى اشعال قضية جنائية ضد مرشحة بحجم كلينتون.

أخطاء المرشحة الديمقراطية المتكررة على مدى عقود، بما في ذلك استخدام خادم البريد الالكتروني الخاص في المراسلات الرسمية، وقبول تبرعات بملايين الدولارات من أجانب إلى مؤسساتها الخيرية بطريقة تتضارب مع مناصبها العامة، هي أخطاء فادحة، وفقاً للمعلقين، وقد تثير اتهامات بالفساد والرشوة والاحتيال.

في الوقت نفسه، لا أدلة، حسب استنتاجات مكتب التحقيقات الاتحادي، على «أعمال إجرامية»، مع شبه اجماع على أن سلوكيات كلينتون وحاشيتها كانت متهورة للغاية.

الأحاديث عن الكوابيس المزعجة لكلينتون تشبه إلى حد ما الثرثرات المنتشرة في وسائل الأعلام الأمريكية حول «الأيام السوداء» التي يعيشها أوباما في البيت الأبيض مع اقتراب نهاية ولايته، حيث اضطر إلى الترحيب بالرئيس الجديد يوم الخميس الماضي في لحظات وصفت بالـ«مهولة» من رئاسة أوباما.

وقد تصاعدت نجومية ترامب في الحياة السياسية في الولاية الأولى لأوباما عبر التشكيك في مسقط رأس الأخير، وتعهد ترامب مراراً بهدم منجزات أوباما، مثل قانون الرعاية الصحية، والاتفاقية النووية مع إيران، ومعاهدة تغيير المناخ، وتشريعات إصلاح «وول ستريت». وهذا يعنى أن أوباما سيسلّم مفاتيح البيت الأبيض لرجل يهدد برمي إرثه في سلة المهملات.