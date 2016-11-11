﻿عباس لميدفيديف: نتطلع إلى تنمية وتطوير العلاقات الفلسطينية الروسية واعترافنا بإسرائيل لا بد أن يقابله اعتراف من جانبها بدولة فلسطين

رام الله – «القدس العربي»: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ديميتري ميدفيديف في مدينة أريحا اعتزازه بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين على حد سواء. وقال أبو مازن «نتطلع على الدوام للمزيد من التنمية والتطوير لهذه العلاقات من خلال استمرار الدعم السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وعبر الزيارات المتبادلة وعلى أعلى المستويات».

ووجه الرئيس عباس الشكر لميدفيديف لتمويل تأهيل شارع في مدينة أريحا معلنا إطلاق اسم رئيس الوزراء مدفيديف على هذا الشارع. وأشار الرئيس الفلسطيني الى انه أطلع رئيس وزراء روسيا الاتحادية على مجمل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وطالب بضرورة ان تقوم إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعة معنا. وأضاف أن اعترافنا بدولة إسرائيل لا يمكن أن يكون مجانياً إذ لا بد أن يقابله اعتراف إسرائيلي بدولة فلسطين». وأعرب الرئيس عن ثقته أن روسيا سيكون لها دور فاعل وداعم في أي عملية سياسية في منطقتنا. كما وقع في مدينة أريحا وبحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ست اتفاقيات لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية المميزة بين روسيا الاتحادية وفلسطين. وتتعلق الاتفاقية الأولى التي وقعها نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي الكسي غروزديف ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.فيما تتضمن الاتفاقية الثانية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية ووقعها عن الجانب الروسي مدير جمعية مؤسسات تطوير المناطق الصناعية اندريه شبيلينكو وعن الجانب الفلسطيني وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة. اما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بتوقيع خطة تعاون في مجال السلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب المهني لعامي 2017، 2018. والاتفاقية الرابعة تتمثل في بيان مشترك حول إجراء أيام الثقافة الفلسطينية في روسيا وأيام الثقافة الروسية في فلسطين، ووقعها عن الجانب الفلسطيني وزير الثقافة إيهاب بسيسو وعن الجانب الروسي النائب الأول لوزير الثقافة الروسي فلاديمير ارستياخوف.

وتضمنت الاتفاقية الخامسة مذكرة تفاهم حول التعاون بين الهيئة العامة الفلسطينية للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة لروسيا الاتحادية، ووقعها عن الجانب الفلسطيني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الفلسطينية للمدن الصناعية علي شعث، وعن الجانب الروسي مدير إدارة المشاريع والتعامل مع المستثمرين الروسي افغيني افتوشينكو.

وشملت الاتفاقية السادسة التعاون بين الغرف التجارة والصناعة في البلدين، ووقعها عن الجانب الروسي رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاترين وعن الجانب الفلسطيني رئيس الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق.