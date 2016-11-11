﻿11ـ11 في مصر: الشرطة تفضّ احتجاجات في عدة محافظات وتوقف العشرات في «ثورة الغلابة» المنتقدة لارتفاع الأسعار

القاهرة ـ الأناضول: فضت قوات الشرطة المصرية أمس الجمعة، تجمعات احتجاجية في عدة محافظات خلال مظاهرات دعت لها قوى معارضة تحت عنوان «ثورة الغلابة (الفقراء)»، وأوقفت العشرات بينهم صحافيون.

وتدخلت قوات الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وفضت تجمعات للعشرات تظاهروا في قرية «المنصورية» وحي العمرانية في الجيزة (غربي القاهرة)، وحيي الرمل والمنتزه في محافظة الإسكندرية (شمال)، ومدينتي قويسنا والسادات في محافظة المنوفية (شمال)، ومدينتي حوش عيسى وكفر الدوار في محافظة البحيرة (شمال) والمنيا وبني سويف (وسط)، وحي الأربعين في محافظة السويس (شمال شرق).

ووفق شهود عيان، شددت القوات الأمنية تمركزها على مداخل قرية العدوية في مركز هيها في محافظة الشرقية (دلتا النيل شمالا) مسقط رأس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والتي شهدت عدة مسيرات داخل شوارعها. كما شهدت محافظتا الفيوم (وسط) والمنصورة (شمال)، ومنطقتا فيصل وناهيا في محافظة الجيزة مسيرات احتجاجية في شوارع جانبية.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية ولافتات كتب عليها «ثورة الغلابة»، و»افتحوا الميادين»، و»قوم (انهض) يا مصري وصحي (استيقظ من) النوم.. رزقي ورزقك بقى (صار) معدوم»، في إشارة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وفي المقابل، شهد ميدان القائد إبراهيم في الإسكندرية (شمال) تجمعا للعشرات من مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأييدًا له، ورفضا لدعوات الاحتجاج أمس.

وكذلك في ميدان التحرير الذي شهد تشديدا أمنيا كثيفا وتواجدا كبيرا لمركبات الأمن وعناصر الشرطة بالملابس المدنية والزي الرسمي، تصادف مرور وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي بسيارته خلال وجود بعض الأشخاص الذين استوقفوه، مرددين هتافات مؤيدة للجيش والنظام.

ووفق رصد أولي، وتصريحات لمصادر أمنية، أوقفت الشرطة 147 شخصًا، هم رجل و4 فتيات رفعوا شارة رابعة في ميدان التحرير وسط القاهرة، و10 في الجيزة، ومثلهم في المنوفية، و5 متظاهرين من الإسكندرية، و98 من البحيرة و4 في محافظة المنيا، و10 من السويس و5 في بني سويف.

وقالت حركة «صحافيون ضد التعذيب» (غير حكومية مقرها القاهرة) عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، إن الشرطة أوقفت 3 صحافيين أمس، أحدهم في ميدان التحرير، واثنان في حي الهرم في محافظة الجيزة. وطوقت قوات الأمن مداخل محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية؛ وذلك من خلال نشر نقاط التفتيش والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، كما تمركزت عناصر الشرطة في كافة الميادين، حسب رصد مراسلي الأناضول، وتصريحات صحافية لمصادر أمنية.

ومنذ فترة، تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين، تطالب بالتظاهر الجمعة، تحت عنوان باسم «11-11 ثورة الغلابة (الفقراء)» للمطالبة برحيل نظام السيسي احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية، ونقصا حادًا في سلع أساسية مثل السكر والأرز، بجانب تلامس سعر الدولار الأمريكي اليوم 17 جنيهاً في السوق الرسمي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط ارتفاع في أسعار السلع خاصة بعد رفع أسعار الوقود قي اليوم ذاته. وأمس الأول الخميس، دعا تيار من «الإخوان»، والتحالف الداعم لمرسي، المصريين إلى المشاركة في المظاهرات.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توقع السيسي، في تصريحات صحافية، فشل دعوات «ثورة الغلابة».

والاثنين الماضي، طالبت قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات في بلاده بـ«اليقظة والحذر»، وذلك خلال اجتماعه مع وزيري الدفاع صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، ومسؤولين عن الأجهزة الأمنية. كما قامت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي بتشديد إجراءاتها التفتيشية على المداخل والمخارج المؤدية للصالات، من خلال تفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات وتكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة داخل حيز المطار، فضلا عن انتشار أفراد الأمن السريين أمام الصالات، حسب المصدر ذاته.

وفي سيناء، (شمال شرق)، اتخذت إجراءات أمنية مشددة، وتم رفع حالة الطوارئ خاصة في شمال سيناء، التي تشهد هجمات مسلحة بشكل شبه يومي ضد قوات الجيش والشرطة.

ومساء الخميس، قرّرت السلطات المصرية إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم «السادات» المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة.

وأرجع الخبراء ذلك، أن هناك استعدادات أمنية مكثفة فضلا عن حالة التعبئة الإعلامية المكثفة ضد المظاهرات والدعوة للاستقرار، فضلا عن تحصين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنفسه بالشرطة والجيش والقضاء.

ومنذ فترة تنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين، تطالب بالتظاهر الجمعة، تحت عنوان «11 ـ 11 ثورة الغلابة (الفقراء)» للمطالبة برحيل نظام السيسي احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وطالب السيسي، مساء الإثنين الماضي، قيادات الجيش والشرطة والاستخبارات في بلاده بـ«اليقظة والحذر»، وذلك خلال اجتماع ضم وزيري الدفاع، صدقي صبحي، والداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، توحيد توفيق عبد السميع، ومدير المخابرات الحربية، محمد فرج الشحات، ومدير المخابرات العامة، خالد فوزي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بـ«محمد مرسي»(أول رئيس منتخب ديمقراطياً) بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابًا عسكريًا» ويراها معارضوه «ثورة شعبية».