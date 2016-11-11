﻿واشنطن: «فتح الشام» و«القاعدة» وجهان لعملة واحدة والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قادة من «النصرة»

عواصم ـ وكالات «القدس العربي»: أكدت واشنطن أنها لن ترفع اسم جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقًا) من قائمة المنظمات الإرهابية، لأن مبادئها «مشابهة لتلك التي لدى (تنظيم) القاعدة، فهما وجهان لعملة واحدة».

وغيّر تنظيم «جبهة النصرة»، منتصف العام الجاري، اسمه إلى جبهة «فتح الشام»، معلناً براءته من تنظيم «القاعدة»، بيد أن الولايات المتحدة لا زالت تعتبره استمراراً للتنظيم القديم.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إنه «بالرغم من محاولات التفريق بينها (فتح الشام) وجبهة النصرة عن طريق إنتاج شعار وراية جديدين، إلا أن مبادئ الأولى ظلت مشابهة لتلك التي لدى تنظيم القاعدة، والجماعة لا زالت مستمرة في تنفيذ الأعمال الإرهابية تحت الاسم الجديد». وأكد البيان أن اسم الجماعة مهما تغير «فسيظل تابعاً للقاعدة في سوريا».

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة من قادة «جبهة النصرة» على قائمة عقوباتها. وشملت القائمة عبدالله محمد بن سليمان المحيسني، الذي اتهمته الوزارة بتقديم الدعم والخدمات لجبهة النصرة، وقالت بأنه «شغل منصب مستشار ديني للتنظيم»، وعمل على «تجنيد 3 آلاف طفل ومراهق كجنود في مختلف أنحاء شمال سوريا».

وضمت القائمة أيضاً جمال حسين زينية، قالت الوزارة إن التنظيم منحه صفة «أمير القلمون في سوريا ولبنان».

واتهمت الوزارة، زينية بـ«تنظيم عمليات اختطاف لمجموعات من الراهبات المسيحيات في معلولا في محافظة دمشق، وفي أواسط عام 2015 أصبح مفاوضاً عن الرهائن في جبهة النصرة بما فيهم 16 جندياً في الجيش اللبناني».

وكشفت أن عبدول الجشاري، وهو «مستشار عسكري لجبهة النصرة، هو ثالث الأسماء في قائمة المشمولين بالعقوبات، ومتهم بجمع تبرعات من أجل عوائل المقاتلين ضمن التنظيم، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات عسكرية له في شمالي سوريا خلال صيف 2015. كما واحتوت القائمة على إسم اشرف أحمد فاري العلاق، متهمة الوزارة إياه بـ«تحشيد مقاتلين وجمع أسلحة للنصرة، وتسليمه منصب قائد العمليات العسكرية في محافظة درعا السورية».

وبوضع «جبهة فتح الشام» و4 من قادتها في قائمة الإرهاب، يصبح ممنوعاً على أية مواطن أو مؤسسة أمريكية الاتصال بهؤلاء الأشخاص وتنظيمهم وتقديم المساعدة لهم أو إجراء أية تبادل مالي معهم. وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة إن العقوبات تهدف إلى عرقلة أنشطة جبهة النصرة العسكرية والمالية وما يتعلق بتجنيد الأشخاص. وتمنع اللوائح المواطنين الأمريكيين من القيام بتعاملات تجارية مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

من جهة أخرى أكد الجيش الروسي الجمعة أن لديه ادلة على استخدام مقاتلي المعارضة السورية أسلحة كيميائية في حلب المقسمة بين احياء شرقية تسيطر عليها المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها القوات الحكومية.

وقال الجيش في بيان ان «خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على ذخيرة مدفعية غير منفجرة تعود للإرهابيين تحتوي على مواد سامة. (…) وبعد تحليل سريع في مختبر متحرك تبين لنا ان الذخيرة تحتوي على الأرجح على غاز الكلور والفوسفور الأبيض».

وقال الجيش الروسي انه تم العثور على هذه الذخيرة في المنطقة «1070» على الطرف الجنوبي الغربي لحلب. وقالت وكالة انترفاكس الروسية للانباء ان القوات الحكومية السورية استعادت هذه المنطقة اخيراً من فصائل المعارضة. وقالت وزارة الدفاع ان هذه المواد ستخضع لتحليل اكثر عمقاً بالاتفاق مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

واتهمت وسائل الإعلام السورية في نهاية تشرين الاول/اكتوبر فصائل معارضة باستخدام «غاز سام» في هجومها على غرب حلب وتحدثت عن حالات اختناق أصيب بها مدنيون وعسكريون في المناطق التي تعرضت للقصف، من دون ان تؤكد اي منظمة عالمية معنية بهذا الشأن الأمر.

واعلنت روسيا التي تشن غارات في سوريا منذ اكثر من عام دعماً لقوات النظام، وقف غاراتها على حلب في 18 تشرين الاول/اكتوبر قبل يومين من هدنة انسانية اعلنتها من جانب واحد. وتكرر اعلان موسكو هدنة أخرى ليوم واحد الاسبوع الماضي، من دون ان يحقق اي منهما هدفه بإجلاء المدنيين والجرحى الراغبين من الاحياء الشرقية المحاصرة في حلب او خروج المسلحين.

جاء ذلك فيما نجح «الجيش السوري الحر» في تطهير مساحة تقدر بقرابة ألف و600 كليومتر مربع من الإرهابيين شمالي سوريا في إطار عملية «درع الفرات».

وتواصل قوات المعارضة توسعّها باتجاه الجنوب الشرقي انطلاقًا من المنطقة التي طهروها من الإرهابيين بين مدينتي اعزاز وجرابلس بريف محافظة حلب، في إطار درع الفرات المتواصلة بدعم من القوات المسلحة التركية.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تقلصت المسافة التي تفصل قوات الجيش السوري الحر عن مدينة الباب (شرقي حلب)، إلى 8 كيلومترات، وذلك بعد سيطرة المعارضة على قرى «شادر»، و«شويحة»، و«ترحين»، و«تل مصيبين»، و«زمكّية» الواقعة في الخط الفاصل بين مدينتي مارع ومنبج.

ومع تحرير تلك القرى، تكون المعارضة قد تمكنت من تطهير مساحة تقارب ألف و600 كيلومتر مربع من الإرهابيين، ووصلت إلى عمق 27 كيلومتراً نحو الجنوب انطلاقًا من الحدود مع تركيا شمالي البلاد.

ودعمًا لقوات «الجيش السوري الحر»، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 آب/اغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم «درع الفرات»، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم «الدولة» الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة تنظيم «الدولة».