﻿«ستاندرد أند بورز» تبقي على تصنيفها الائتماني لأمريكا

نيويورك – د ب أ: أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» أمس الأول عن التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة في أعقاب إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية التي أجريت الثلاثاء الماضي.

وكان التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة لدى «ستاندرد أند بورز» هو «ايه.أيه موجب»، وهو ثاني أفضل تصنيف على سلم تصنيفات المؤسسة. كما صنفت المؤسسة النظرة المستقبلية للولايات المتحدة «مستقرة» وهو ما يعني أنها لا تتوقع تغيير التصنيف في المستقبل القريب.

وتدرك مؤسسات التصنيف الإئتماني افتقاد ترامب للخبرة السياسية وحالة الغموض التي تخلقها هذه الحقيقة. في الوقت نفسه فإنه يمكن تعويض افتقاد الخبرة السياسية بقوة النظام السياسي الأمريكي.

وذكرت «ستاندرد أند بورز» في بيانها أمس الأول ان الاقتصاد الأمريكي متنوع ومرن من حيث المبدأ، ومازال الدولار الأمريكي أهم عملة احتياطي نقدي في العالم.في الوقت نفسه، فإن معدل الدين العام المرتفع للولايات المتحدة وحالة الغموض التي تحيط بالتوجهات السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة تؤثر على التصنيف الإئتماني.

كانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الإئتماني قد حذرت أمس الأول من التداعيات السلبية للسياسات الاقتصادية المقترحة لترامب، حيث يمكن أن يتأثر تصنيف الولايات المتحدة سلبيا على المدى المتوسط والطويل إذا طبق ترامب مقترحاته بالكامل.

ومع ذلك فإن «فيتش» مازالت تبقي على تصنيف الولايات المتحدة عند مستوى «أيه.أيه.أيه» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وهو أعلى درجات سلم تصنيف المؤسسة.