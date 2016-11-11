﻿تراجع عدد السياح في باريس بعد سنة على الهجمات الإرهابية

باريس – أ ف ب: حملت الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية في كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2015، السياح على تجنب باريس لكن مسؤوليها يبذلون جهودا كبيرة لتشجيعهم على العودة.

فخلال سنة خسرت باريس ومنطقتها حوإلى مليوني سائح. وتراجعت 20 في المئة نسبة الزائرين لمتحف اللوفر الذي يؤمه اكبر عدد من الاشخاص في العالم.

وتدفقت رسائل التعاطف من العالم اجمع بعد الهجوم على مجلة (شارلي ايبدو) الأسبوعية الساخرة، ومتجر الاطعمة اليهودية في كانون الثاني/يناير في باريس (17 قتيلا).

وبعد اشهر، تزايدت المخاوف من جراء الاعتداءات على حانات ومطاعم في الاحياء المجاورة، وقاعة الحفلات في مسرح باتاكلان وستاد دو فرانس (130 قتيلا).

وفي المنطقة الباريسية «تقدر الخسائر بحوالي مليار يورو» وقد تبلغ 1.5 مليار قبل نهاية السنة، كما قال فريدريك فاليتو، رئيس اللجنة الاقليمية للسياحة. وأضاف ان «التأثير دائم وغير مسبوق بالكامل من حيث اهميته»، مشيرا إلى ان «عددا كبيرا من المؤسسات الصغيرة معرض للإفلاس».

وكانت الفنادق والمطاعم تعول على مباريات كأس اوروبا 2016 لكرة القدم هذا الصيف لاستعادة نشاطها. لكن الاعتداءالذي تعرضت له نيس الةاقعة على شاطئ الكوت دازور في 14 تموز/يوليو (86 قتيلا) بدد الامال.

وقال السائح الصربي فلاديمير ميتراسينوفيتش، الذي تضمن برنامج رحلته زيارة إلى العاصمة الفرنسية، ان «الناس خائفون لأن ما حصل ليس عملا معزولا لكنه يندرج في اطار سلسلة» من الاعتداءات.

وتعتبر السياحة دعامة أساسية لاقتصاد فرنسا التي يقصدها اكبر عدد من الاشخاص في العالم، وتشكل 9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتهدف الحكومة إلى استقبال 100 مليون زائر من كل انحاء العالم في 2020 في مقابل 85 مليونا في 2015.

لكن عدد الاشخاص القادمين من انحاء العالم قد تراجع حوالي 8 في المئة منذ بداية السنة. فقد كان اليابانيون الاكثر عددا الذين غيروا وجهة رحلاتهم السياحية (-39 في المئة)، يليهم الصينيون (-23 في المئة)، والألمان (-11 في المئة)، والأمريكيون( -4 في المئة).

ونتيجة هذا التراجع، تجد الفنادق صعوبة في إشغال كل غرفها. حتى ان بعضا من كبرى الفنادق الباريسية اضطر إلى اقفال طوابق بكاملها في آب/اغسطس في ذروة فصل الصيف. وشهد الكوت دازور رحيل مرتاديه الأجانب.

وقال آلان فونتان، من النقابة الفرنسية لاصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي، ان المطاعم «فرغت من زبائنها، واقفرت الساحات». واضاف ان «الناس يلازمون بيوتهم» و»يعمدون إلى طلب كثير من اصناف الطعام».

وتزيد الحكومة من التدابير لطمأنة القطاع السياحي. ووعد رئيس الوزراء مانويل فالس الاثنين بحوإلى 40 مليون يورو.

ومن المقرر على كل المستويات اتخاذ تدابير تتمثل بزيادة كاميرات المراقبة وتشديد الاجراءات الأمنية حول المواقع الثقافية، مثل متحف اللوفر وقصر فرساي، وتحسين البنى التحتية المخصصة لاستقبال السياح وتجنيد «متطوعين في القطاع السياحي» واقامة دورات لتعلم اللغة الإنكليزية.

وعلى مداخل متجر «برنتان» الباريسي الكبير، يخضع الزبائن من دون اي تذمر لعمليات التفتيش الامني بآلات كشف المعادن التي يقوم بها الحراس. وقالت يان ليو (37 عاما)، احدى البائعات الآسيويات الكثيرات «يقال ان سياحة التسوق لن تعود للأسف».

وأضافت ان الزائرين الصينيين يتخوفون ايضا من مخاطر الاعتداءات، بعد الهجوم على حافلة هذا الصيف قرب احد المطارات. وفي تشرين الاول/اكتوبر، أثر التعرض لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ايضا على السياحة الفاخرة.

لكن البائعة التي تتخوف من الا يعود السياح للتسوق قالت ان «الشعور السائد هو ان فرنسا ليست بلدا آمنا مسألة مردها إلى الاعتداءات في المقام الاول».

إلا ان مدينة النور لم تفقد كل سحرها. فقد اختار الدنماركي ينس بيتر فراهم-هانسن (64 عاما) العاصمة الفرنسية للقيام برحلة مع زملاء المدرسة القدامى. واستبعدوا تونس او تركيا اللتين تعرضتا ايضا لاعتداءات. وقال هذا المتقاعد ان «الشمس هي اياها في كل مكان، لكن باريس هي باريس، مدينة فريدة يجب التمتع برؤية معالمها».