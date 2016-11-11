﻿نفاد النقود من ماكينات الصراف الآلي في الهند بعد قرار حكومي بوقف تداول فئات العملة الكبيرة

نيودلهي – بومباي – وكالات: خلت ماكينات الصراف الآلي في مختلف أنحاء الهند من النقود بعد ساعات قليلة من صباح أمس الجمعة، وذلك بعد 3 أيام من إعلان الحكومة وقف تداول أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية، في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وكانت الحكومة قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنه سوف يتم إلغاء ورقتين نقديتين من فئة 500 و ألف روبيه (7.5 دولار و 15 دولارا).

وقد تم إغلاق ماكينات السحب الآلي لمدة يومين ،كما تم إغلاق البنوك يوم الأربعاء .

وأمام المواطنين الهنود مهلة حتى 31 كانون أول/ديسمبر المقبل لإيداع الأوراق النقدية القديمة في حساباتهم المصرفية أو تغييرها في البنوك.

وقالت الحكومة أنه يمكن للبنوك تغيير 4000 روبية لكل شخص يحمل بطاقة هوية سارية يوميا، في حين يمكن لماكينة الصراف الآلي صرف 2000 روبية لكل بطاقة صرف يوميا اعتبارا من اليوم الجمعة.ومع نفاد النقد من ماكينات الصراف الآلي، اصطف آلاف العملاء أمام البنوك لتغيير أوراقهم النقدية القديمة.

وناشد أميت شاه، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، المواطنين إلى تحمل الازعاج الناجم عن قرار وقف تداول هذه الأوراق النقدية. وأضاف أنه سيتم تعديل برمجة ماكينات الصراف الآلي لكي ترفض تبديل أوراق النقد من فئة 500 و1000 روبية والتي يختلف حجمها ووزنها عن الأوراق النقدية الصحيحة.

وقال شاه ان الحكومة تستهدف مواجهة الأموال غير الشرعية أو الحسابات السرية، مضيفا أن المواطنين الملتزمين بالقانون لا يجب أن يشعروا بأي قلق، في حين أن المخالفين للقانون هم الذين يجب ان يقلقوا.

من ناحيته، قال وزير المالية الهندي ارون جاتلي أمس «ليس هناك حاجة للإسراع للتوجه إلى البنوك، فهناك وقت كاف لتغيير الأوراق النقدية».

وذكر «ستيت بنك أوف إنديا»، أكبر بنوك البلاد، أنه تلقى ودائع قيمتها 530 مليار روبية نقدا خلال اليومين الماضيين وغير عملات بقيمة 15 مليار روبية.

وفي كل انحاء الهند، تشكلت صفوف انتظار طويلة امام المؤسسات المصرفية لتبديل الاوراق النقدية من الفئات الكبيرة مقابل قطع نقدية صغيرة او الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 روبية.

لكن ملايين الهنود اضطروا بعد ساعات من الانتظار الى المغادرة ولم يتمكنوا من تبديل اموالهم لان عددا من الوكالات المصرفية والموزعات الآلية قد نفدت موجوداتها من السيولة.

وفي بورصة بومباي، تراجعت اسهم المصارف الهندية. ولدى الاقفال تراجع سعر سهم «آي سي آي سي آي بنك» 9.99 في المئة، و»ستيت بنك اوف انديا» 2.61 في المئة.

وقال سوجان هاغرا، كبير الخبير الاقتصاديين في شركة «اناند راتي سكيوريتيز» ان «الإعلان المفاجئ تسبب بحصول مشكلة للمصارف، لكن القطاع سيستفيد على المدى البعيد من سحب هذه الأوراق النقدية من التداول» الذي سيؤدي الى ارتفاع الودائع المصرفية.

وتؤدي القيود التي فرضتها الحكومة على السحوبات الى تعقيد عمليات دفع الرواتب نقدا وعدا، في اقتصاد ينشط فيه قطاع كبير غير رسمي، وحيث يتم 90 في المئة من الصفقات نقدا وعدا.

وقال فيكران ديب سينغ سيكهون، المسؤول عن زراعة الشاي في ولاية البنغال الغربية «دفعنا رواتب حوالى 700 عامل الإثنين الماضي لكن تعذر على العدد الاكبر منهم تبديل اموالهم وهم مفلسون». وأضاف ان موظفيه «باتوا غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية الضرورية لكل يوم».

وقد فوجئت الهند التي يبلغ عدد سكانها 1،25 مليار نسمة، باعلان رئيس الوزراء مساء الثلاثاء ان القطع النقدية من فئة 500 و1000 روبية فقدت فجأة قيمتها الشرعية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي.

البنك المركزي الهندي المواطنين، فأعلن انه وزع مبالغ كافية على المؤسسات المصرفية لتلبية الحاجات.

واكد البنك المركزي الهندي «وجود اموال كافية في المصرف، وقد اتخذت كل الاجراءات حتى تصل الاوراق النقدية الى كل انحاء البلاد».